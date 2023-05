Ayuso enumera las noticias del "NO-DO de la España de Sánchez" y ve las políticas de la izquierda "un engañabobos"

"No se dan cuenta de que tanto truco de magia ya se ha acabado", señala

ALCALÁ DE HENARES, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este viernes, en un mitin de precampaña en Alcalá de Henares, el "NO-DO de la España" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero avisa que "tanto truco de magia ya se ha acabado".

En cuanto a este "NO-DO", la dirigente madrileña ha puesto sobre la mesa "algunos de los temas del día" como que la Comisión Europea ha solicitado "que se endurezcan las penas de corrupción", lo que es "justo lo contrario de lo que ha hecho Sánchez"; que no se darán los datos del paro "hasta después de las elecciones" o que el Gobierno "ha empezado a dar permisos especiales a los presos de ETA".

También, ha apuntado a que la Generalitat usa "cerca de 11 millones de euros de los fondos europeos para adoctrinar a nuevos profesores" y que inculquen "rasgos identitarios" en el sistema educativo catalán.

"Este es el resumen de las últimas 24 horas: blanquear la corrupción como pacto para defender a sus aliados, todos los españoles, está demostrado, no somos iguales ante la ley, el Código Penal lo dictan los amigos de Sánchez, quedan indefensas las víctimas de la okupación, de las agresiones sexuales, aquellas que no reciben ayudas por los incendios forestales, aquellos que son perjudicadas por delincuentes multireincidentes...", ha señalado a continuación.

Además, ha criticado las "leyes sectarias hechas desde la ideología y nunca desde el rigor", que se falsifiquen "las cifras de parados" y que "desprecien la realidad de tantas y tantas personas que en España no llegan a fin de mes" y que den "más abono a los nacionalistas".

En este punto, ha sostenido que la izquierda ya no es "el reparto equitativo de la riqueza, sino la multiplicación masiva de la pobreza y de la subvención y de la dependencia". "Esto es algo que en Madrid no nos gusta y desde luego lo único que hacen es gobernar contra los autónomos, contra las empresas", ha espetado.

Para Ayuso, España tiene un "gobierno ostentoso, que está siempre por encima del bien y del mal, que lo dicta todo y que es incapaz de recortar, de ser un poco humilde y reconocer que no puede gobernar 22 ministerios". La también presidenta del PP de Madrid ha deslizado que si Sánchez "no se habla con los presidentes autonómicos", quienes "huyen de él", qué hará con los del PP. "¿Quién está al volante? No hay nadie", ha trasladado.

También se ha referido en su intervención Ayuso a las propuestas que "la izquierda ya ha empezado a trasladar". Así, ha desgranado que quieren "un Glovo público, el sistema para lleva comida y demás a domicilio", "volar el Arco" de Moncloa, "regular Tinder por ley", porque quieren "un Tinder público y de calidad" y "trabajar menos para repartirlo mejor".

"Ya está. Ya hemos hecho el programa electoral. Son pura autoridad y un engañabobos. Yo creo que no se dan cuenta de que tanto truco de magia ya se ha acabado y Sánchez sigue moviendo la bolita y la varita y ya le está diciendo a todo el mundo que no, que se ven las costuras, que ya se está viendo las ruedecillas de la mesa", ha señalado, para al tiempo proclamar que España "tiene dignidad" y "esto no hay quien lo aguante".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha pronosticado que el 28M Madrid conseguirá un gran resultado porque todos los españoles de lado a lado no quieren que "hundan España, que la transformen por la puerta de atrás y que lo hagan precisamente personas a las que nadie ha votado para todo eso". "No cabe mayor traición y no lo vamos a permitir. Así que nosotros vamos a hacer propuestas en positivo", ha manifestado.