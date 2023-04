Ayuso exige que no se repita el "desmán" del 'sí es sí' y revertir las leyes "ideológicas" de Sánchez

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este viernes que no se repita "semejante desmán" como lo ocurrido con la Ley del 'solo sí es sí' y que las leyes "ideológicas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reviertan.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas Ayuso tras acudir a una Minimaratón en el Retiro, después de que ayer el Congreso de los Diputados aprobara reformar la ley con el impulso del PSOE y el apoyo del PP.

Asimismo, se ha pronunciado sobre que el portavoz de campaña y vicesecretario del PP, Borja Sémper, afirmara que cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, gobierne, la ley del solo sí es sí se quedará como está.

"Dentro del fondo de la ley celebró que se pongan remedio a males que todavía estamos por conocer. Y es el hecho de ver cómo tantos de estos delincuentes sexuales van a estar ya en la calle o antes, siendo de más personas que suelen tener un alto grado de reincidencia. Lo que espero es que no volvamos a repetir semejante desmán", ha sostenido la presidenta.

A su parecer, se debe "tener en cuenta que todas las leyes que está poniendo en marcha el Gobierno nunca se basan ni en expertos ni cuidando el estado de derecho ni atendieron a la ciencia sino que se están poniendo en marcha de manera ideológica y sectaria como todas las demás y a gran velocidad".

Se trata, para Ayuso, de un Gobierno "que además no tiene mayoría y se comporta como si tuviera la mayor mayoría absoluta nunca obtenida porque lo hace todo por decretos, lo hace todo por rodillo y lo hace con personas que además odian España y que no están a lo que están, sino a otra cosa, están a transformar el país".

"Lo que pido es que no vuelva a suceder algo así y que, desde luego, todas las leyes del Gobierno de Sánchez que minan la convivencia y que están solamente redactadas bajo la ideología sean revertidas por el bien de todos; porque la misma chapuza del sí es sí está ocurriendo con la vivienda con lo que llaman memoria que no es Memoria Histórica, pasa con muchas cosas más. Yo creo que el país no está para esto", ha zanjado la dirigente madrileña.