Ayuso, sobre Feijóo: "Nos hace falta él para poner paz en el partido"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado de nuevo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien dentro del PP considera que les "hace falta para poner paz en el partido".

En una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, después de que ambos hayan participado en un acto en Madrid en el marco de la gira que ha iniciado el mandatario gallego para explicar su proyecto a los afiliados, Ayuso ha indicado que le ha trasladado su apoyo por ser "valiente en un momento tan difícil y dar este paso".

"Él ha demostrado todo en política. Nos hace falta él para poner paz en el partido, para poner paz en el centro derecha. Necesitamos una política como la suya para sacar adelante lo que estamos viviendo", ha sostenido la presidenta.

Considera que a partir de ahora los congresos se van a celebrar con normalidad, pero ha recordado que ella está centrada en la Comunidad de Madrid y que su papel "trasciende" al del partido. "Yo no puedo estar más que a Madrid y no a otras crisis. Está aquí mi vida, pero el partido nos va a acompañar ahora más", ha vaticinado.

En cuanto a la polémica de los contratos de su hermano para adquirir mascarillas durante la pandemia, ha vuelto a explicar que ella en ese momento no sabía "nada" y de que haberlo sabido lo hubiera trasladado "con toda transparencia".

"Me enteré por Pablo Casado un año y medio más tarde de ese contrato. Yo le di las explicaciones. Es doloroso que tengas que explicar que no tienes nada que ver con un vínculo de corrupción a tu partido. Es algo que no desea nadie", ha lanzado.

Asimismo, la dirigente autonómica ha incidido en que igualmente si hubiera tenido en conocimiento ese contrato, al cumplir los requisitos legales tampoco "le hubiera dicho que no". "Se consiguieron mascarillas a mitad de precio cuando en España no había mascarillas. No ha dependido de mí en ningún momento, yo no he ayudado a mi familia en nada, todo lo contrario", ha zanjado.