Ayuso insiste en defender gestión frente a "guerras estériles": "Nosotros no vamos a estar para estos circos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este sábado en defender su gestión al frente del Gobierno regional ante "circos" y "guerras estériles".

"Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa. No puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante", ha recalcado la dirigente madrileña en un acto de campaña en Pozuelo de Alarcón, tras el debate electoral en el que toda la izquierda se levantó al no condenar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, las amenazas de muerte que recibió el candidato de Podemos, Pablo Iglesias.

La 'popular', quien ha pedido no caer "en guerras estériles" y "problemas que no tocan", ha hecho hincapié en que desde que avisó a Sánchez de que si "le iban mal las elecciones tendría que desaparecer de Moncloa, el que ha desaparecido de la campaña es él".

"Veo que ahora ha cogido el mensaje y nos manda a los ministros, que no son pocos, a hacer campaña contra la contra la Comunidad de Madrid, a aprovechar los viajes institucionales para arremeter contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando no contra el PP, confundiendo una y otra vez gobierno y partido", ha manifestado arropada, entre otros, por el presidente el PP, Pablo Casado, y el diputado y secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana.

Ayuso ha incidido en que ahora mismo hay "una cepa nueva india" que está otra vez poniendo en jaque al sistema sanitario. "¿Dónde está Pedro Sánchez? Es el momento que el presidente del Gobierno por una vez se eche los problemas de España a las espaldas", ha sostenido.

En este sentido, ha puesto el foco en que ahora hay otros gobiernos que van a exigir PCR a los viajeros que provienen de ese país. Según Ayuso, "ahora todo el mundo está cuidando sus fronteras" pero mientras el aeropuerto de Barajas sigue siendo "un coladero", pretenden "que la hostelería, que los comercios, que la cultura, se cierre".

"No hay gestión. No hay nadie al frente. Y ya veréis a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nuevamente indicándole el camino al presidente del Gobierno. Lo que hemos vivido siempre", ha dicho en presencia de parte del equipo técnico de la Consejería, que se ha acercado por primera vez a un acto de campaña.

Además, se ha vuelto a referir a los impuestos para apuntar a que Portugal ha anunciado que los bajará. Para la candidata del PP, con sus políticas el Gobierno de Moncloa lo que conseguirá es que la inversión se vaya "a otros rincones".

"No se está echando a las espaldas absolutamente nada, ni la pandemia, ni la economía, ni el futuro de España. Me gustaría ver dónde está el presidente y cómo vuelve a arreglar este problema porque si no volveremos a empezar una y otra vez", ha recalcado.