Ayuso insiste en que quiere gobernar en solitario y cree que Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que tras el 4 de mayo quiere gobernar en solitario y ha sostenido que Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones".

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, ha incidido en que no comparte los debates de la formación de Santiago Abascal respecto al 'pin parental' ni sobre los menores extranjeros no acompañados aunque ha apuntado que en otras cuestiones no siempre está en "desacuerdo" con ellos.

"No quiero hablar de pactos porque quisiera gobernar en solitario. Quiero gobernar en libertad porque quiero comprometerme a hacer una serie de reformas y de medidas que ahora hacen falta para Madrid", ha recalcado.

Para la 'popular', Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones" y como ejemplo ha puesto que conoce a diputados y miembros del PP que ahora están en este partido que no le parece que lo sean.

Además, ha señalado que si se empieza con "las etiquetas de los ultras", a su parecer, ahora mismo en los parlamentos y en la política española hay personas que "están por delante".

"Tenemos a un señor como el señor Otegi al que nadie le está llamando 'ultranada' y tenemos según qué postulados como Pablo Iglesias, que por cierto ha perdido el pulso de la calle de los barrios más humildes, que dice auténticas barbaridades como acabar directamente con la concertada o cerrar el Hospital Zendal", ha lanzado.