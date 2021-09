Ayuso se mantendrá firme en su apuesta por el PP de Madrid, una decisión que Casado conoce desde la victoria del 4M

Cargos del PP esperan gestos de distensión para zanjar esta batalla interna y centrarse en el ataque a Pedro Sánchez

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mantendrá firme en su apuesta por liderar el PP de Madrid, un paso que ella misma trasladó personalmente al líder de los 'populares', Pablo Casado, tras su victoria en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo y que fueron un revulsivo para todo el partido, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

El pulso entre la Puerta del Sol y Génova por el congreso del PP de Madrid ha generado inquietud en diferentes sectores del partido, que esperan gestos de distensión estos días para zanjar esta batalla interna y centrarse en la labor de oposición a Pedro Sánchez.

"Cuando el PP está subiendo en todas las encuestas, nosotros nos dedicamos a los líos internos", se ha quejado un diputado del PP. "Nos hemos pegado un tiro en el pie", critica un senador del Grupo Popular, que recuerda los quebraderos de cabeza que también sufrió el expresidente Mariano Rajoy con los pasos de Esperanza Aguirre para presidir el partido en Madrid.

Esta semana las espadas aún seguían en alto y no se había producido una charla entre Ayuso y Casado, pero tanto miembros de la cúpula del PP como dirigentes de otras autonomías coinciden en que hay que "calmar las aguas" y llegar a la Convención Nacional del partido que arranca dentro de una semana con una imagen de unidad.

AYUSO NO DARÁ UN PASO ATRÁS

Ayuso, que confirmó públicamente el 10 de septiembre que presentará su candidatura al PP de Madrid, ya ha dejado claro que no va a dar un paso atrás. "Me veo capaz de encabezar las dos entidades --el partido y el Gobierno de la Comunidad-- y creo que puedo dirigir ambos, pero las fechas no las marco yo", declaró este viernes.

Así se refería a su exigencia de adelantar el congreso regional para preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Sin embargo, Génova ha sido contundente al recalcar que ahora "no toca" hablar del ese congreso, que se fijó para la primavera de 2022 como el de otras comunidades uniprovinciales. "Es una regla que todos vamos a cumplir", zanjó esta semana el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Tras su holgada victoria el 4 de mayo, donde rozó la mayoría absoluta, en el Gobierno madrileño consideran que Ayuso puede lograr un apoyo similar entre los militantes. "Es evidente el liderazgo y peso que ha ganado Ayuso este año", resaltó hace unos días el portavoz del PP en la Asamblea y director de la campaña del 4M.

En la Puerta del Sol admiten su asombro por la falta de apoyo de Génova ante el paso adelante dado por Ayuso cuando, según las fuentes consultadas, el propio Pablo Casado era conocedor de que la presidenta madrileña se iba a postular para liderar el PP de Madrid.

Así, fuentes próximas a Ayuso señalan que ella misma trasladó en más de una ocasión a Casado que quería presidir el PP madrileño tras el éxito del 4 de mayo en la región y subrayan que en ningún momento se le dijo que "no".

Es más, dicen no entender los recelos de Génova tras la decisión de Ayuso de postularse cuando es el modelo que se sigue en las demás autonomías donde gobierna el PP y se trata de "devolver la normalidad" a Madrid, en palabras de la propia presidenta madrileña.

En este momento, el PP de Madrid está dirigido por Pío García-Escudero y cuenta como secretaria general a Ana Camíns, del círculo de confianza de Casado. De hecho, esta senadora representa la 'tercera vía' por la que empezó a apostar 'Génova' el año pasado para mantener el equilibrio entre Ayuso y Almeida.

'GÉNOVA': "NADIE LE HA DICHO QUE NO"

En los últimos días, ambas partes han intentado rebajar la tensión. Así, Ayuso ha trasladado que tiene intención de cambiar la agenda de su viaje a Estados Unidos para llegar a tiempo a la Convención Nacional del PP que se celebra en Valencia los días 2 y 3 de octubre. Y sobre la fecha del congreso regional, ha dicho que le gustaría que se hiciera "pronto porque es bueno para todos" pero que no quiere "presionar".

De la misma manera, la cúpula del PP ha apelado a la unidad interna y ha pedido hablar de "lo importante", respetando los tiempos marcados por la Junta Directiva Nacional. Además, no cierran la puerta a que Ayuso sea la presidenta del PP madrileño al asegurar que "nadie le ha dicho que 'no'", según fuentes de la dirección nacional del partido consultadas por Europa Press.

En 'Génova' señalan, eso sí, que debe haber una lista de unidad e integración en la que tengan cabida todas las sensibilidades, como en los congresos provinciales celebrados estos meses, y evitar una guerra interna que desestabilice al partido ante de enfrentarse a las generales.