Ayuso y Moreno hacen frente común contra "la España de Sánchez" de cara al 28M: "Aquí cabe todo el mundo"

La líder madrileña pide a los suyos alcanzar "amplias mayorías" para no estar "controlados" por quienes quieren llevar a extremos

FUENLABRADA, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección y el presidente de la Junta de Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, respectivamente, han hecho este viernes frente común contra "la España" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara al 28 de mayo.

Ayuso y Moreno, las dos 'almas' del PP de Alberto Núñez Feijóo, han contrapuesto el proyecto de su partido contra el de Sánchez, cada uno con su estilo, en un mitin en la Plaza de España de la localidad madrileña de Fuenlabrada, un municipio en el que lleva gobernando el PSOE desde hace más de cuarenta años.

Moreno ha concluido aquí su jornada de precampaña en la autonomía, donde ha estado dando su apoyo a los candidatos 'populares' del sur de la región, después de visitar Móstoles y Alcorcón. Le ha devuelto así 'el favor' a la presidenta madrileña que asistió a varios actos durante las últimas elecciones andaluzas.

"Estas elecciones del 28 de mayo suponen o darle un aval a las políticas de Pedro Sánchez o darle un veto a esas políticas que nos están llevando a un grave problema en España, a un presidente que no entiende, que no respeta, que no está...", ha señalado el dirigente andaluz en su intervención, quien previamente se había deshecho en halagos para la presidenta madrileña, de quien ha destacado que su "ambición" no es por ella sino por "su pueblo".

Para Moreno, Sánchez ha echado "cuentas" y ha visto que sin los ocho millones de habitantes de Andalucía y los seis millones de Madrid no le da "para ser presidente". Por ello, considera que les están "torpedeando". Y es que cree que el presidente del Gobierno "no está capacitado ahora mismo" para "hacer políticas para la mayoría" y ha afeado sus pactos con "los partidos políticos que no quieren España".

En este sentido, ha avisado "a los ciudadanos que no piensen que votar a un candidato del PSOE no es avalar a Pedro Sánchez" y ha hecho un llamamiento a los candidatos del PP en zonas gobernadas por los socialistas para que sigan su ejemplo y no se desanimen porque solo "puede el que cree".

"Fuenlabrada puede y todo el sur de Madrid puede tener una alternativa mejor de futuro, de progreso y de bienestar", ha clamado, al tiempo que ha sostenido que los ciudadanos saben, "a pesar de los cantos pesimistas", que hay "una alternativa mejor de futuro, de progreso y de bienestar".

HACER LAS COSAS "CON SENTIDO COMÚN"

El presidente de la Junta ha sacado pecho de que "después de 40 años de monopolio en el poder del PSOE" en su autonomía en los que han estado "condenados a estar los últimos" en todos los ranking han demostrado que cuando los ciudadanos les dan la oportunidad de gobernar hacen "las cosas con sentido común, pensando en el interés general y mejorando la sociedad".

"Este es el partido capaz de sacar adelante lo mejor de la sociedad. Este es el proyecto político más abierto que hay en España. Aquí cabe todo el mundo. El proyecto de las clases medias, el proyecto de los trabajadores, el proyecto de futuro", ha sostenido, al tiempo que ha reivindicado que son quienes han sacado al país de las "crisis", quienes saben "gestionar" y quienes se toman "en serio los problemas".

"EXPERIENCIA EN COMBATES CONTRA EL SANCHISMO"

Al tomar la palabra, la dirigente madrileña ha recogido el guante de su homologo andaluz y le ha dado ánimos en estos días "difíciles" donde ha estado "sufriendo en primera persona la maquinaria del sanchismo". En Madrid, tal y como ha remarcado, están "muy acostumbrados" y tienen "larga experiencia en combates" como este.

"Lo que nos ha demostrado Juanma Moreno y su excelente equipo en estos años es que efectivamente del socialismo se sale, se sale de ello. Y ahora quiero que esto suceda en toda la Comunidad de Madrid, de norte a sur, de este o a este", ha proclamado la líder 'popular'.

Asimismo, Ayuso ha remarcado que quiere "amplias mayorías" para no estar "controlados por minorías" que lo único que hacen es llevar a extremos a hablar de lo que no sucede en lugar de buscar los lugares comunes y la normalidad que es lo que están esperando la inmensa mayoría de los españoles".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha dado las gracias a Moreno por su "ejemplo" porque además cada día su equipo "trabaja más en lugar de menos, va a más en lugar de a menos, en lugar de conformarse todo lo contrario". "En Andalucía las cosas se pueden hacer de otra manera. Y Andalucía, y lo vemos desde Madrid, brilla como nunca", ha subrayado.

LA IZQUIERDA NECESITA "POBREZA"

En este punto, ha sostenido que frente a sus proyectos está una izquierda que necesita "que haya pobreza" para "justificar su existencia" y por ello todo lo que hace se encamina a ello, a que los ciudadanos "dependan de la Administración y que no saquen por sí mismos sus proyectos". Además, cree que necesita "enfrentar a todos, enfrentar comunidades, enfrentar el pasado, enfrentar a hermanos, a españoles".

"¿Es justo el trato que se le da a los ciudadanos ante, por ejemplo, los impuestos? ¿Es justo que haya un impuesto contra la prosperidad y la propiedad en Andalucía y en Madrid pero no en otras regiones? ¿Es acaso justo modificar el Código Penal a la carta del delincuente si éste es quien está sustentando a mi gobierno?", ha preguntado a continuación. Esto es lo que sucede, según la dirigente, en "la España de Sánchez".

Ayuso ha criticado que al presidente del Gobierno solo le ha interesado Doñana "para reformar su palacete" así como que se dedique a dar "lecciones de ecofeminismo" y a buscar "supuestas revoluciones ensoñadas". Para la líder del PP madrileño, lo que impera en "la España de Sánchez" es "la ley de la selva".

También se ha referido durante su intervención a la ley del 'solo sí es sí'. "¿Dónde está la hombría, esa hombría del presidente feminista, para ir ayer al Congreso de los Diputados a dar la cara por esa ley y votar en contra y reformarla? ¿Dónde estaba ayer?", ha cuestionado. Para la presidenta, "cuando ya pactar con Bildu, la vivienda de los españoles o la reforma laboral se hace normal y se blanquea, ya todo es posible".