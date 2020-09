Ayuso pide que se deje de lado "el activismo" y asegura que con las restricciones no se busca "estigmatizar"

Asegura que nadie está tratando diferente a las zonas con restricciones "por su singularidad" sino por una "cuestión de epidemia"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se deje "el activismo" y ha asegurado que con las restricciones de movilidad que se han impuesto en 37 zonas de la región no se busca "estigmatizar".

En la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Real Casa de Correos, la dirigente ha hecho un llamamiento a "la solidaridad de marzo" donde todos los políticos, sindicatos y sociedad civil iban "en la misma dirección".

"Ahora estamos en la reivindicación por la reivindicación constante y no siempre esto ayuda", ha declarado. Para Ayuso, si no se va en una misma dirección "va a ser imposible" salir de la situación que genera el coronavirus.

La presidenta de la Comunidad ha pedido "paciencia, colaboración y confianza" a todos los vecinos que pueden verse afectados por las restricciones y ha trasladado que ella solo quiere que las cosas "vayan mejor, que se salven vidas, que desaparezca el virus cuanto antes" así como que la Administración regional sea "apreciada por los vecinos" de estas zonas.

Para Ayuso, son tiempos de "unidad" así como de "dejar el activismo de lado" y ha censurado que solo en Madrid se ponga en marcha una comisión de residencias cuando ha sido "un problema en toda España" así como que tuviese que cargar con una huelga educativa en agosto, cuando no había presentado aún el plan, y tenga movilizaciones sanitarias cuando existe "un problema compartido".

"Hace falta que el activismo de esa manera pare un tiempo, dé un poco de respiro, por que entonces no vamos si no a bloquearlo todo", ha apuntado. Ayuso ha defendido que con las restricciones de movilidad que se han establecido en 37 zonas de la autonomía no se busca "estigmatizar" al sur porque también se están llevando a cabo en lugares como San Sebastián de los Reyes y se impondrán donde sea necesario.

En este punto, ha subrayado que nadie está tratando diferente a estas zonas "por su singularidad" sino por una "cuestión de epidemia, de vidas, de salud". "El activismo constante sobre Madrid es excepcional y a nadie se le escapa", ha sentenciado.

Y es que sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones vecinales se manifestarán el domingo, 27 de septiembre, en Madrid contra las medidas "inútiles y con claro tinte segregador" de la presidenta de la Comunidad, y con el objetivo de exigir que se adopten otras como poner en marcha un comité científico que pilote las decisiones sanitarias o el refuerzo de personal sanitario.

A través de una declaración conjunta, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), CC.OO., UGT, la Asociación en Defensa de la Sanidad Públicas y PSOE, Más Madrid y Podemos han llamado a la movilización al considerar "restrictivas" así como "plenamente rechazables por inútiles y por su claro tinte segregador" las medidas para frenar la pandemia del Gobierno regional.