Ayuso pide la dimisión o cese de Marlaska: "Es indignante ver cómo les torean, les chulean" a los guardias

"Cuando una viuda te está diciendo en el entierro de su marido, apártate, te apartas y punto", le reprocha

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este lunes que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene que dimitir o ser cesado tras la muerte de los agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) y ha recriminado que el Gobierno central deje "abandonados" a profesionales que "se dejan cada día la vida".

"Es indignante ver cómo les torean, les chulean y les tratan así", ha asegurado la presidenta madrileña en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha reclamado endurecer "sin ninguna duda" las penas contra el narcotráfico.

"Nada al lado de las drogas es bueno, pero desde luego hay que dotar a todos nuestros agentes, a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas de las máximas garantías y herramientas porque con su libertad va la nuestra, con su seguridad va la nuestra", ha alegado.

En este sentido, Ayuso ha recordado que Interior desmanteló hace 16 meses el cuerpo de élite contra el narco y ha cargado contra el ministro de Interior por "tener a gente que da su vida por los demás en esas condiciones".

"Como todo apunta, es el propio ministro el que tiene que dimitir o tiene que ser cesado inmediatamente porque esto no representa a nuestro país y luego todas esas medidas que tienen que ir para reforzar el trabajo de nuestros agentes, que se dejan la vida, insisto, cada día, y es indignante ver cómo les torean, les chulean y les tratan así", ha remarcado.

"Y por supuesto, eso luego lleva aparejado otros muchos debates acerca de cómo se puede ser tan inhumano, tan canalla, encima mofarte de ellos y alegrarte de la persecución y de cómo estaban estos pobres agentes enfrentando a estas narcolanchas", ha añadido.

En la misma línea, ha afeado que no atendiera la petición de la viuda del guardia civil David Pérez, uno de los fallecidos, para que no le colocara la medalla. "Yo creo que cuando una viuda te está diciendo en el entierro de su marido, apártate, te apartas y punto", ha subrayado. "A mí me recuerda a otros tiempos, quizás la similitud no es tal, pero me recuerda a otros tiempos", ha apostillado.

SILENCIO DE SÁNCHEZ

La presidenta madrileña también ha censurado el silencio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha afeado no tener "ni una palabra de solidaridad" con ellos. "Estamos todos entretenidos con las galas, yo entiendo, a mí los premios Goya me pasan fantásticos, ojo que además yo defiendo el cine español a tope, pero me parece insensato que ni una palabra hacia esta gente, ni una palabra", ha recriminado al jefe del Ejecutivo central.

Al hilo, se ha felicitado de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaya a acudir este mismo lunes a Barbate a apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y represente a todos los españoles.

OCHO DETENIDOS

Ocho personas han sido detenidas en relación a estos hechos. En un primer momento fueron arrestadas cinco personas, tres de ellas tripulantes de la lancha y las dos restantes presuntos secuaces que iban a recogerles en un vehículo en Sotogrande tras haber embarrancado la embarcación en la playa de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción.

Según la Guardia Civil, los tres primeros tripulantes de la citada narcolancha arrestados tienen 21, 24 y 28 años de edad. Todos ellos son españoles, con antecedentes por tráfico de drogas, atentado a agente autoridad, lesiones, delitos contra el patrimonio y blanqueo; afrontando ahora dos presuntos delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad.

Los otros dos arrestados de la primera tanda de detenidos, quienes iban a recoger a los tripulantes de la embarcación, tienen 34 y 54 años y son también españoles, con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando, afrontando por estos nuevos hechos presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad.

MÁS DETENCIONES

Posteriormente, las autoridades informaban de la detención de los otros tres tripulantes de la lancha mencionados al comienzo de estas líneas, que habrían huido a pie por el campo tras haber embarrancado la embarcación, con lo que se eleva a ocho el número total de detenidos.

Uno de los agentes fallecidos era natural del municipio gaditano de San Fernando y pertenecía al Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS). Tenía 39 años, pareja y una hija. El segundo agente muerto pertenecía al Grupo de Acción Rápida (GAR), tenía 43 años, era nacido en Barcelona y con mujer y dos hijos.

Además, como consecuencia de la embestida de la narcolancha a la embarcación en la que navegaban los agentes han resultado heridos otros dos guardias civiles, uno de gravedad y otro leve. El primero de ellos está hospitalizado, pero su vida no corre peligro.