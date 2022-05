Ayuso pide a Sánchez "ayuda" para afrontar facturas en Metro y defiende que reducen trenes para no subir tarifas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles "ayuda" al Gobierno de España para afrontar las facturas de la luz en Metro de Madrid y ha defendido que reducen trenes "en horas valle" para no subir tarifas al usuario.

"Lo que está ocurriendo es que el incremento de los precios de la luz se han disparado en todas las familias. Imagínese en una red de Metro como la nuestra que es de las más extensas de Europa. Nosotros estamos intentando no subir las tarifas mientras podamos. Intentamos que no lo paguen los ciudadanos y, para eso, en horas valle reducimos esas frecuencias hasta que recuperemos la normalidad. No nos queda otra", ha explicado la presidenta en un encuentro informativo organizado por Europa Press.

Ayuso cree que la izquierda "está deseando que se subieran las tarifas para tener la pancarta y la protesta". Por eso, ha propuesto al Gobierno de España que dentro de la Agenda 2030 o los fondos europeos, destine algo a las comunidades y les ayude "a afrontar estas facturas".

"Pero no están para esto. Hemos calculado que entre las subidas nuevas de tarifas y desplazados ucranianos, son más de mil millones de euros lo que le pedimos en conjunto con todo, pero no recibimos ninguna ayuda extraordinaria", ha zanjado.