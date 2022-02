Ayuso pide el voto para "la casa común" del centro derecha y anima al PP a librar "todas las batallas"

Llama a su partido a "no dejarse llevar por el aplauso fácil de la mediocridad", sino "contar con los mejores" para "ilusionar a las bases"

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido el voto en las elecciones castellano y leonesas de este domingo, 13 de febrero, para la "la casa común" del centro derecha en España, como es, a su juicio, el Partido Popular, al que ha animado a "librar todas las batallas" allí donde gobierna en favor de "la libertad" y la "democracia".

Díaz Ayuso, fiel a su lema de "socialismo o libertad", ha participado este viernes en el acto de cierre de campaña del PP de Castilla y León, celebrado en Valladolid, donde ha respaldado la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco para continuar otra legislatura al frente de la Junta.

Tras ser recibida con una fuerte ovación y gritos de "presidenta" y de "guapa", la líder madrileña ha arrancado con un taurino "va por ustedes" que ha levantado una nueva ola de aplausos entre las más de 2.000 personas congregadas en la Feria de Valladolid.

"Somos el partido que con alegría y mucho trabajo une al centro derecha, la casa común de liberales y conservadores inspirados por valores del humanismo cristiano", ha recalcado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha articulado su discurso en 15 puntos en los que ha defendido la vocación del PP "siempre al servicio de España" para corregir "las políticas de la izquierda y la ultraizquierda".

En este sentido, ha recalcado que el modelo del centro derecha y el PP "funciona" frente al "fracaso" de la izquierda "aquí y en cualquier lugar del mundo".

"No queremos que nada nos frene, que se nos trate como a un rebaño con el único fin de vivir de nuestros impuestos", ha criticado Díaz Ayuso, quien ha definido a su partido como "el de la gente normal, sin odios, ni revoluciones, ni sectarismo". "Negamos el odio venga de donde venga", ha advertido Díaz Ayuso.

DEFENSA DE LA IGLESIA Y LA MONARQUÍA

La presidenta madrileña ha vuelto a defender a instituciones como la Iglesia católica --cuyos ataques ha achacado a un intento de "borrar a los católicos del mapa"-- y la monarquía parlamentaria --"el rey Juan Carlos no es el problema, la monarquía parlamentaria es un símbolo del Estado que nos une a todos", ha defendido--, al tiempo que ha lamentado que "a una parte del electorado de izquierda" le parezca "bien" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga "trampas" para "seguir el poder". "Seguramente echarán de menos la democracia cuando las trampas se vuelvan contra ellos", ha añadido.

Tras recordar que "el fin no justifica los medios", ha defendido la voluntad del PP por atender los servicios públicos "cuidando el gasto y ayudando a crear empleo" con bajadas de impuestos y de burocracia.

Díaz Ayuso ha criticado el ataque a las tradiciones como la tauromaquia, del que ha responsabilizado al "odio" de los animalistas. "Somos un país con una gran historia, una gran patrimonio y tradición, con antepasados que exportaban civilización y universidades", ha reivindicado la presidenta madrileña.

La dirigente regional ha apostado por gobiernos "que no tengan miedo, que no se callen, que sean influyentes con entusiasmo y alegría" y que no adopten un "silencio cómplice con el terror, el abuso o la tiranía". "No se puede ser cómplice de la dictadura de lo políticamente correcto y el lenguaje manipulador", ha sentenciado.

A su partido ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se deje llevar "por el aplauso fácil de la mediocridad", sino que busque "ilusionar a las bases", que cuente "con los mejores" y que cumpla "siempre" lo que promete.

ELOGIO DE LA TRANSICIÓN

Díaz Ayuso ha reivindicado la Transición al recordar el famoso lema "de la ley a la ley", así como el Estado autonómico y ha pedido el voto para el PP "especialmente a los jóvenes". "Las urnas representan la victoria de la democracia frente al comunismo y totalitarismo, votad por la democracia y no por el comunismo", ha pedido a los asistentes congregados en la Feria de Valladolid.

Castilla y León, Constitución, instituciones, España y vivir como cada uno quiera han sido las cinco razones que la presidenta madrileña ha dado al final de su discurso para votar el domingo, 13 de febrero, a Alfonso Fernández Mañueco.

Ayuso ha respaldado a Fernández Mañueco en un acto en el que también han intervenido el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mientras que los líderes de los gobiernos andaluz y murciano, Juan Manuel Moreno Bonilla y Fernando López Miras, lo han hecho de forma telemática a través de sendos vídeos.

También han estado presentes el expresidente de la Junta Juan José Lucas, además de varios presidentes autonómicos del PP y líderes nacionales del partido, como Javier Maroto, Pablo Montesinos, Dolors Montserrat, Ana Pastor, Antonio González Terol, Pablo Casado, Elvira Rodríguez, Andrea Levy, José Luis Martínez-Almeida --también muy aplaudido--, y entre cuyas ausencias destacaba la del secretario general de la formación, Teodoro García Egea, quien sí acompañó a Fernández Mañueco el pasado lunes en Soria.