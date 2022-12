Ayuso pide a Vox que esté "a la altura" para aprobar Presupuestos tras haber presentado "mal" sus enmiendas

Desliza que Monasterio podría estar pensando en "irse al Ayuntamiento": "Si quiere abandonar la Comunidad porque esto le aburre, dígalo"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, "altura" para aprobar los Presupuestos Regionales después de que hayan presentado "mal" sus enmiendas a los mismos.

La Asamblea de Madrid ha acogido este jueves la sesión de control al Gobierno, después de una semana tensa entre PP y Vox, tras anunciar estos últimos que votaran no a las cuentas al haberse rechazado sus enmiendas por registrarse fuera de tiempo.

"Yo ya no sé si es porque usted sin consultar con la Dirección Nacional ha tomado una decisión porque si no no entiendo como se puede hacer así de mal o desconocen la técnica parlamentaria. Han presentado los señores de la izquierda hasta 2.000 enmiendas en algunos grupos y ustedes 86 las han presentado mal incluso un tercio de ellas con errores técnicos", ha sostenido ante Monasterio, quien había defendido previamente que "cuando se debaten y discuten las enmiendas de Vox al final se beneficia a todos los madrileños".

Este cruce de declaraciones se ha producido en la pregunta de Monasterio que versaba sobre las restricciones de movilidad del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La portavoz de Vox ha afeado que con Almeida vayan a aumentar las restricciones del Madrid Central de Carmena.

"¿Qué pasó con lo que le prometió a sus votantes? Que no ha cumplido absolutamente nada y que parece mentira ha superado lo que decía la anterior alcaldesa", ha señalado, para a renglón seguir remarcar que cree que está en el "prohibir por prohibir".

Por su parte Ayuso, a esta cuestión, ha contestado que no es "sospechosa" de no haber defendido siempre que ha tenido la ocasión a Vox pero ha subrayado que en estos momentos no puede acompañarles "en este viaje". "Lo que pretenden únicamente es una de dos: o llamar la atención o dividir al PP para quitarle votos. Únicamente están centrados en eso y, además, sin medir nunca", ha manifestado.

Para la presidenta, siempre que traen propuestas o bien no son de su competencia o lo que intentan una y otra vez es "erosionar al PP" y hacerlo con ella.

"No le interesa la Comunidad y creo que está en desbandada como en algunas ocasiones ya se está diciendo desde su partido. Quizás querrá irse al Ayuntamiento de Madrid, quizás ya la Comunidad de Madrid directamente la ha dado por perdida", ha espetado. También le ha pedido posteriormente que "si le aburre la Comunidad de Madrid", lo diga.

Asimismo, se ha referido a la moción de censura planteada a nivel nacional para incidir en que esta para lo único que serviría sería para "visibilizar los desencuentros naturales" que tienen entre PP y Vox y "reforzar a un proyecto que es ilegitimo, que no representa la voluntad del pueblo español con lo que está sucediendo". "Podrá darle a ustedes visibilidad pero no sirve para nada", ha concluido.