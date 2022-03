Ayuso, sobre el 'Plan de Respuesta' de Sánchez: "Todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este lunes el 'Plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha sostenido que "todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo".

Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas, en su visita a Madrid Fusión, en Ifema Madrid, sobre el plan anunciado, que tendrá una inversión de 16.000 millones y se aprobará mañana en el Consejo de Ministros.

Ayuso ha hecho hincapié en que bajar impuestos es lo que han hecho "prácticamente todos los países" del entorno de España. Para la presidenta, "si no se bajan impuestos, si no se reduce el IVA, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas, especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía, no habrá nada que hacer".