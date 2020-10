Ayuso, a Podemos: "No es el día para que nos hablen de corrupción con su líder a las puertas del banquillo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no es el día "más indicado para que Podemos hable de corrupción ni de tramas" cuando tiene a su líder, Pablo Iglesias, a las puertas del banquillo, cuando su portavoz en la Asamblea, Isa Serra, está condenada y "la mitad" de la cúpula "está imputada".

Así ha contestado la dirigente madrileña a Serra, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde la parlamentaria de Podemos la ha acusado de tener un proyecto "neoliberal y corrupto".

En una pregunta sobre el destino de los fondos Covid-19 del Gobierno estatal, Serra ha hecho hincapié que solo con 17 millones de euros se podrían tener mil rastreadores al año, los sanitarios que se necesitan o la población vulnerable podría estar "alimentada dignamente".

En vez de eso, según Serra, han utilizado "la crisis para atacar lo público y favorecer a sus amigos". "La empresa que fletó los aviones proveniente de China facturó más de un millón de euros por cada viaje; el pelotazo urbanístico de Valdebebas, eso que ustedes llaman hospital, 50 millones de euros; Ifema, la operación propangadística más cara del mundo, 60 millones; y 13 millones de euros para contratos a Florentino", ha criticado.

La diputada de Podemos ha criticado que no se diga qué se hace con los fondos así como que no se esté aportando "ni un solo euro". A su parecer, todo se resume en el proyecto ideológico de Ayuso: "neoliberal y corrupto". Serra cree que se niegan a asumir lo que ha asumido la mayoría tras la crisis del Covid, que para proteger los derechos y las vidas de todos se necesita que lo que más tienen, más aporten.

"Este fin de semana usted nos aportaba otra de sus usuales burradas en una entrevista. Decía que no se trata de confinar al 99 por cien para curar al 1 por ciento, como si esas 66.000 vidas no importasen para nada. Aplíquese esa frase, no se trata de joderle la vida al 99 por ciento para proteger al 1 por ciento para el que ustedes gobiernan", ha concluido.

"GESTIÓN, GESTIÓN"

Por su parte, la presidenta madrileña ha puesto en valor que su Gobierno está haciendo es "hacer frente a una situación sobrevenida comprando material sanitario, creando un hospital nuevo y reforzando la contratación de personal". Además, de estar del lado de la "empresa madrileña".

Según ha defendido, están intentando acompañar a los afectados y ha hecho hincapié en que el fondo del Gobierno, siendo la primera comunidad que lo pidió, están agradecidos de tenerlo, a pesar que han tenido que adelantar 852 millones hasta el 30 de julio.

Así, ha hecho hincapié en que están contratando sanitarios, que han realizado más de un millón de PCR, que han comprado 5 millones de test antígenos, respiradores, han puesto en marcha un plan de Atención Primaria, ayudas a los autónomos y han invertido en la 'vuelta al cole'. "En definitiva: gestión, gestión, sensatez y normalidad".