Ayuso quiere una estructura reducida para el PP Madrid y separar "completamente" las labores de gobierno y de partido

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este miércoles que quiere una estructura reducida para el PP de Madrid y que separará "completamente" las labores del partido y las de gobierno porque quiere que todo el mundo esté centrado en su responsabilidad.

Así, ha avanzado que no quiere que sus consejeros sean vicesecretarios porque no ve positivo "que se agrupe tanto el poder". "Si estás como consejero esto te lleva tantísimo tiempo que no te debería quedar tiempo para nada", ha apuntado en un encuentro informativo organizado por Europa Press.

Ayuso ha defendido que en esta estructura, en la que el ciudadano contará "mucho más", están representados los municipios, tanto del norte como del sur, los alcaldes y diputados.

De cara a las elecciones de 2023, ha manifestado que elegirá a los mejores, "a los ganadores", porque se juegan mucho y hay municipios de más de 200.000 habitantes en los que para que se conozca el proyecto se necesita "tiempo". Quiere a gente que asuma con "orgullo" cualquier responsabilidad.

En cuanto al papel que jugará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el partido, ha defendido que son "el mismo equipo" y se sentarán a ver cómo seguir "caminando juntos" y qué personas quieren los dos "para fortalecer la organización".