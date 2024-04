Ayuso rechaza los "impuestos improvisados a capricho" y señala a Cataluña, que "esquilma" a clase media

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado los "impuestos improvisados a capricho" y ha señalado a Cataluña, que con 15 tributos propios, está "esquilmando a la clase media, a los comerciantes y a los autónomos" por "simple voluntad política".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el IV Encuentro Anual de Comercio, 'Somos comercio, somos país', organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y que ha tenido lugar en el Auditorio Mutua Madrileña de la capital.

En la cita, Ayuso también ha criticado los impuestos estatales impulsados con el dinero "de los demás" y que, además, no tienen en cuenta "que todas las empresas no son grandes". De hecho, ha hecho hincapié en que "la mayoría de las empresas son pymes" o "empresas familiares de dos, tres, cuatro o cinco empleados" que "no pueden asumir la factura con la que desde la política se invita".

Además, la dirigente madrileña ha mostrado su rechazado "a la intromisión en las decisiones empresariales, a las trabas a los autónomos y en especial a la empresa familiar, a los altos costes de contratación que está lastrando la empresa española y también al apagón de los escaparates que reducen el ánimo de consumo y escurecen las calles".

Frente a este tipo de políticas, la dirigente regional ha sacado pecho de que en la Comunidad de Madrid "se están haciendo las cosas de manera distinta". "Y es que la receta funciona, la alegría funciona, el esfuerzo funciona y por supuesto, y por encima de todo, la libertad funciona", ha remarcado.