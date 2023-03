Ayuso reitera que reformará la Ley Trans regional: "La autodeterminación de género no tiene ningún sentido"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este lunes que quiere llevar a cabo una "profunda reforma" de la Ley Trans regional y ha apuntado a que "la autodetermianción de género no tiene ningún sentido".

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, después de conocerse el caso de un aspirante que durante las pruebas de acceso a la Policía Local de Torrelodones presentó un acta notarial donde indicaba que era una mujer transexual y, por lo tanto, debía realizar las pruebas físicas acorde a los baremos físicos femeninos.

Ayuso ha defendido que, en 2016, cuando nació la normativa regional se buscaba "darle visibilidad" a las personas trans y "sobre todo buscar el respeto y su visibilidad" porque había "bastantes perjuicios y un trato despiadado, quizás por desconocimiento". A su juicio, el problema fue "que esta ley se llevó al extremo en la Asamblea de Madrid con Ciudadanos y con el resto de partidos a la izquierda".

Hasta el momento, según ha asegurado, no la ha modificado porque no ha tenido mayoría parlamentaria para hacerlo y en esta última legislatura han preferido esperar "a ver cómo gestionaban la ley nacional". En todo caso, ha defendido que en Madrid no han aplicado su ley "de manera agresiva" ni han llevado a cabo "cirugías".

"Creo que esa ley necesita una profunda reforma, renovación o reforma, porque desde luego no se va a quedar así", ha señalado. Para ello, necesita una "amplia mayoría" que le permita "modificar las cosas con sentido" sentándose con "todos los afectados, las familias que tienen hijos transexuales, los propios transexuales, con asociaciones y con los médicos".

Apuesta por hacerlo de esta manera y no con "ideología" y quiere acertar "en una decisión que se tiene que basar en poner coto a la autodeterminación de género" porque aunque "todo lo que pasa por registros civiles y DNI es de competencia estatal" lo incluye " la ley de Madrid".

Preguntada expresamente por el caso del aspirante a policía, Ayuso ha apuntado a que estos casos también se están viendo en "competiciones deportivas" y "en otros órdenes". "Creo que la autodeterminación de género no tiene ningún sentido, que no puedes poner la ideología ni por delante del código civil, ni por delante de la Constitución, ni de las decisiones de los pediatras, ni de los psicólogos", ha señalado.