Ayuso reitera que no quiere socios pero recuerda que Sánchez decía que Vox tenía "más sentido de Estado que el PP"

Cree que la izquierda está pasando "un mal momento" y "vizquea" y la gente no sabe si Gabilondo quiere acabar con Iglesias o pactar con él

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado hablar de Vox como socio preferente pero ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía hace mes y medio "que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el PP y ahora resulta que hay que aplicarle un cordón sanitario".

El vídeo del día Una campaña europea homenajea el esfuerzo de productores de frutas y verduras durante la pandemia

En un acto de campaña en Madrid, la dirigente madrileña ha sostenido que la izquierda en esta campaña electoral "lo está pasando muy mal" y "vizquea constantemente".

De hecho, ha incidido en que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, es "el candidato desconocido", que dice "una cosa y la contraria". En este punto, ha hecho hincapié en que el socialista habla "de la moderación y la centralidad" pero a la vez "está excluyendo a partidos políticos".

Además, ha recordado que le ha escuchado también decir que hay que bajar impuestos y dejar abierta la hostelería, al igual que a la candidata de Más Madrid, Mónica García. A su parecer, la izquierda "está sufriendo constantemente porque no han encontrado el camino, no han encontrado el mensaje y los principios".

"Así francamente no se puede ir a las urnas. La gente no sabe que va a votar. No sabe si votando a Gabilondo va a acabar con Pablo Iglesias del que abjuraba hace unos días y luego en el debate le suplicaba", ha apuntado.

NO QUIERE SOCIOS

Respecto a su posición respecto a Vox, ha indicado que ella no tiene "socios preferentes" porque no quiere "tener socios". "Ya los he tenido y ahora lo que necesito es que mi gobierno tenga la misma sintonía, cabeza, corazón y boca para que un gobierno ejecute reformas necesarias para Madrid en los próximos dos años".

Preguntada por si ella se hubiera levantado del debate de la 'Cadena Ser' como hicieron los candidatos de izquierda al no condenar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, las amenazas que recibió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Ayuso ha indicado que está yendo a todos los medios de comunicación pero lo que no hace es "participar en circos". "Como no he estado en ese circo tampoco tengo por qué manifestarme al respecto", ha declarado.