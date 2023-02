Ayuso reivindica que la "tauromaquia es cultura" y que no se pueden "trocear las tradiciones" por "sesgo ideológico"

ALCALÁ DE HENARES, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles que "la tauromaquia es cultura" y ha defendido que no se pueden "trocear las tradiciones y el patrimonio cultural por sesgo ideológico".

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcalá de Henares, sobre el hecho de que el Tribunal Supremo (TS) haya anulado, por falta de justificación, la exclusión de los espectáculos taurinos del ámbito de aplicación del Bono Cultural Joven aprobado por el Gobierno, que está dotado con 400 euros anuales.

"Me alegro de este fallo por que la tauromaquia es cultura, por que no se puede discriminar por motivos ideológicos qué es o no es cultura", ha señalado la dirigente madrileña. A su parecer, no hay que "trocear la historia de España y trocear las tradiciones y el patrimonio cultural por sesgo ideológico".