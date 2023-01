Ayuso replica a Vox que votar contra los Presupuestos fue "un tremendo error" y que ahora ya "no queda tiempo"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a Vox que votar en contra de los Presupuestos Regionales para 2023 fue "un tremendo error" y le ha recordado a este partido que "ahora mismo no queda tiempo porque la legislatura está agotada".

Así se ha pronunciado, preguntada por los periodistas en un acto en la Real Casa de Correos, sobre el ofrecimiento que la portavoz de esta formación, Rocío Monasterio, le hizo de tomarse "un café" y acordar sacar adelante las cuentas.

"No ha presentado una sola enmienda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid en cuatro años y probablemente por eso no sepa cómo son los tiempos. Ya no da tiempo porque la legislatura apenas tiene meses por delante", ha zanjado la también presidenta del PP de Madrid.