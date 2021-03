Ayuso reprocha a Aguado no comentar sus declaraciones públicas sobre vacunación con el consejero de Sanidad

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado a su vicepresidente, Ignacio Aguado, que sus declaraciones sobre facilitar la movilidad de personas vacunadas por el país no las comentase con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien tiene las competencias en la materia.

"Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, de haber estado dos horas de debate, no lo haya comentado. Sí que quiero recordar que las competencias en materia de Sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no le ha consultado", ha señalado la presidenta, preguntada por los medios, en Pozuelo de Alarcón.

El vídeo del día Se amplía la cuarentena a pasajeros que llegan a España para controlar cepas

Para Ayuso, lo que hay que hacer es "dejar que sean las propias autoridades sanitarias" las que digan cómo va a evolucionar la pandemia, qué decisiones hay que ir tomando.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha recordado que en el mes de agosto, quedándose "sola", indicó que era una buena medidas que aquellas personas inmunizadas por vacunas o porque pasaron el virus empezarán a tener "una cierta libertad". "A priori no tenía que ser una buena o mala decisión pero esas decisiones las tomo con mi equipo sanitario", ha zanjado.