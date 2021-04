Ayuso resta importancia a los carteles con su imagen en el Zendal y dice que no conoce a quien los pone

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha restado importancia a los carteles con su imagen que se han colocado en el Hospital Isabel Zendal, y que han denunciado desde Madrid Madrid, y defiende que no conoce a quien los pone.

En una visita al barrio de Sanchinarro, la dirigente madrileña ha recalcado que "poco tiene que decir al respecto" porque no sabe quién es la persona que los ha colgado ni por qué lo ha hecho. "No depende de mí ni de mi candidatura", ha manifestado.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

Ayuso ha recalcado no es la primera vez que se coloca en puestos de trabajo la cara y el nombre de alguien. Según ha expuesto, "en muchísimos lugares donde hay profesionales trabajando en la administración pública hay pegatinas, imágenes y carteles de unos partidos y de otros". "No sería la primera vez ni la décima que lo vemos pero no puedo decir mucho más al respecto", ha apuntado.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, es un "debate interesante" que se sopese "de aquí en adelante que no haya ni pegatinas de sindicatos ni de partidos políticos, no solo del PP, sino de movimientos que promueven desde Más Madrid o Podemos".