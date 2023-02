Ayuso retoma esta tarde su agenda en el viaje oficial a Londres tras haberla suspendido por motivos de salud

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retoma esta tarde la agenda en la segunda jornada de su viaje oficial a Londres con el acto en la London School of Economics, que había suspendido por la mañana por motivos de salud.

Desde el Gobierno regional informaban a primera hora de la mañana que la dirigente regional cancelaba su asistencia a los actos previstos al no encontrarse bien y que a estos acudiría el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty.

Ya el lunes por la noche en un encuentro con el British Chamber of Commerce y la Cámara de Comercio de Madrid, la presidenta tuvo que parar su intervención por un pequeño mareo. Fuentes de su entorno indicaron a Europa Press, que no se trataba de nada grave si no que había acusado un catarro los últimos días. Tras un parón de alrededor de diez minutos, pudo ofrecer su discurso.