Ayuso tacha de "innecesaria" la reforma laboral del Gobierno de España porque no soluciona los problemas del mercado

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "innecesaria" la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobará mañana porque "no soluciona actualmente ninguno de los problemas del mercado laboral".

En declaraciones a los periodistas tras visitar el municipio de San Martín de Valdeiglesias, Ayuso ha indicado que esta reforma se hace de cara a "la galería" para que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pueda "contentar a los suyos".

"No soluciona ninguno de los problemas que tiene actualmente el mercado laboral. Precisamente, esa rigidez del mismo provoca si no que los empresarios que desean contratar a más personas no lo hagan. Es una medida ineficaz que atenta contra una, la del PP, que ha demostrado que fue capaz de crear más de dos millones y medio de puestos de trabajo", ha zanjado.