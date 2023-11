Ayuso también pide elecciones y apuesta por grandes Pactos de Estado para frenar a "minorías que odian a España"

Avisa de que cada "atropello" de Sánchez tendrá respuesta: "No les va a salir gratis"

RASCAFRÍA, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado este lunes a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de exigir que se vuelvan a convocar elecciones generales y ha apostado por "alcanzar grandes Pactos de Estado" para evitar que "minorías que odian a España" se salgan "con la suya".

"Yo creo que estamos a tiempo de frenar esta deriva", ha sostenido en declaraciones a los periodistas durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, en el Puerto de Cotos (Rascafría).

En todo caso, ha avisado, como ya hiciera este domingo cuando indicó que devolverían "golpe por golpe", de que cada "atropello" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, "va a tener una respuesta". Ayuso ha criticado que en nombre de "la convivencia" se perdone a "personas que han cometido graves delitos" y que "chulean a los españoles" diciendo que lo volverán a hacer.

"Con cada atropello, habrá una respuesta, porque no puede haber más abuso de poder, porque no se le puede estar haciendo más daño gratuito a España y esto merece una contestación. Para eso me han elegido los madrileños, para ser responsable y para defender los intereses de todos, empezando los intereses de España", ha defendido la dirigente madrileña, quien ha asegurado que no les saldrá "gratis" y ella se encargará de ello "por mucho desgaste" que contraiga.

Ayuso ha criticado que vayan a crear "de facto la nación y la nación catalana" dándoles "su propia Hacienda y sus propias leyes". "¿Qué se piensan? ¿Que desde Madrid no haber contestación?", ha preguntado a continuación.

A su juicio, "quienes cometen graves delitos no pueden ser amnistiados, no pueden ser jaleados y tampoco se les puede pagar con el dinero de todos". Ayuso ha reiterado que no se callarán porque no les saldrá gratis "acabar con la separación de poderes" y "tener perpetuado a Sánchez".

"Una vez que Sánchez sea el Poder Judicial nunca más saldrá de Moncloa. Cada vez que haya un periodo electoral... ¿Por qué no lo va a prolongar? Y cada vez que haya un elemento que le ponga límites, porque los contrapesos y contrapoderes son fundamentales en democracia, pues los romperemos. Ya han avisado que ahora van contra el Supremo y contra el Consejo General del Poder Judicial sin límites. Y si me dicen algo, es que no quieren la convivencia", ha sostenido a continuación.

REITERA QUE ESTO VA DE LLEVAR "A UNA DICTADURA"

Para Ayuso, todo esto "lo ha provocado Sánchez porque no tiene los votos suficientes". "Aquí no hay nadie antidemocrático, todo el mundo respeta los resultados en las urnas, pero es que esto no va de resultados en las urnas. Esto va de legitimar lo que es ilegítimo. Esto va de llevarnos a una dictadura", ha lanzado, al tiempo que ha sostenido que hoy ya estaban "haciendo listas de jueces" y "listas negras de periodistas" y "cantantes".

"Golpe por golpe, cada atropello será denunciado, evidentemente con las herramientas que te da una democracia, con la palabra, con los tribunales, con el trabajo, pero que no nos mientan, que no nos vendan, que esto es por la convivencia", ha insistido.

TILDA DE "ÉXITO" LA MANIFESTACIÓN EN MADRID

Por otro lado, Ayuso ha sostenido que la manifestación de Madrid, convocada por el PP, contra la amnistía fue "un éxito de todos", también de "la incontable lista de asociaciones de jueces, fiscales, policías, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y asociaciones cívicas" así como de sindicatos médicos, funcionarios y "de pueblo de España" que durante estos días "están dando la cara por lo que está sucediendo".

"Me parece un gran éxito porque lo que tiene que saber Sánchez es que las cosas no le van a salir gratis y que vamos a estudiar con letra pequeña esa amnistía, esa ley aberrante por la que permite que quienes han creado graves delitos se vayan a su casa y, es más, que lo vuelvan a hacer y que están fabricando naciones donde no la sabía para que a Sánchez le den los votos", ha remarcado.