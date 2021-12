Ayuso trasladará tranquilidad" en la Conferencia de Presidentes y su apuesta por promover "la cultura del autocuidado"

Reitera que no va a "defender los cierres"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevará a la Conferencia de Presidentes, que se celebra este miércoles de manera telemática, un mensaje de "tranquilidad" y pide apostar por "la cultura del autocuidado" así como por las mismas medidas llevadas a cabo hasta el momento.

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, tras la aprobación de los Presupuestos Regionales, ha indicado que tienen que ver qué propone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque hasta el momento no han conocido "nada al respecto".

"Nosotros lo que sí que queremos llevar un mensaje de tranquilidad, no de relajación, porque no hay que restarle importancia, pero insisto sí de tranquilidad, vamos a promover la cultura del autocuidado y de ahondar en las mismas (medidas) que hemos llevado a cabo en olas anteriores", ha subrayado.

Así, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual", al "cuidado al más vulnerable". "Recordamos que los ciudadanos tienen que ser tratados como adultos y ellos a su vez deben decidir con todo lo conocido durante la pandemia cómo quieren seguir adelante. Nosotros tenemos la obligación de proporcionarles toda la información y las herramientas disponibles para seguir haciendo no digo vida normal, pero, desde luego, saliendo adelante", ha sostenido.

VACUNACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE MASCARILLAS EN LUGARES CONCURRIDOS

Ayuso ha recalcado que su política, entre las que ha destacado los test de antígenos que se están repartiendo de forma gratuita en las farmacias, es seguir ahondando en la vacunación y en las mascarillas. Sobre este último punto, ha indicado que recomiendan que en el exterior, sobre todo en los lugares concurridos, "se ponga" pero ha apuntado que en Madrid no ha hecho falta hacerla obligatoria para que todos los ciudadanos "cumplan de manera excepcional".

En este punto, ha reiterado que no van a "defender los cierres" porque "no se ha demostrado en ningún momento que hayan promovido la mejora de la pandemia", sino "todo lo contrario". Ayuso ha hecho hincapié en que "no se trata de los bares" sino que "es mucho más", como los comercios, la hostelería, la cultura, los gimnasios y de la vida diaria de todos los ciudadanos.

La presidenta madrileña ha recordado que han puesto en marcha la compra de seis millones de antígenos, y como dato ha indicado que el lunes se realizaron 50.000, están reforzando la Atención Primaria, las Urgencias o la tercera dosis de la vacuna a nuevos colectivos.

"Vamos a seguir con los mismos protocolos hasta la fecha, con todo lo aprendido en la pandemia en olas peores y llamando a la responsabilidad y al autocuidado con herramientas, con información y con toda la colaboración de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.