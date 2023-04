Ayuso, sobre vandalización de la sede del PP: "Los proyectos autoritarios cuando se van empequeñeciendo, se embrutecen"

ARROYOMOLINOS, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la vandalización de la sede del PP de la calle Génova, que ha tenido lugar este lunes, demuestra que "los proyectos autoritarios cuando se van empequeñeciendo, se embrutecen, se extreman", y ha pedido que ante ello hay que "alzar la voz".

Las sedes nacionales del Partido Socialista (PSOE) y del Partido Popular (PP), situadas en la calle Ferraz y en la calle Génova respectivamente, han sido atacadas este lunes por la tarde con pintura negra.

"No queremos, insisto, una España contra la otra. Ya cada vez es más frecuente ver cómo se organizan para ir a mítines a reventarlos. Un partido político contra otro partido político haciendo esas cosas, incluso llevando a niños, como hemos visto días atrás. Eso no lo podemos permitir. No queremos un Madrid así", ha subrayado la dirigente regional en un mitin de precampaña en el municipio de Arroyomolinos.

Ayuso ha defendido que no quieren un país "que esté pegándose los unos contra los otros". "Que gane el mejor, el que lleve el mejor proyecto, el que convenza más a la gente y que gobierne para todos bajo un criterio, pero pensando en todos. Eso es lo que queremos nosotros, hacerlo juntos. Somos el motor político, social y económico de España y tenemos que dar un ejemplo", ha señalado, al tiempo que ha defendido que por ello es necesario que el 28M en todos los rincones de España haya un cambio a favor de políticas de prosperidad y de libertad".

Según ha trasladado la presidenta, además de la pintura negra que han arrojado, a la sede del PP también se han acercado "unas personas incluso con unos extintores", aunque desconocen el motivo.