Ayuso ve el Estado de Derecho "en juego" y llama a no confiarse: "Son unas elecciones que van a cambiar el rumbo"

Centra parte de su discurso en críticas a Sánchez y se pregunta dónde ha quedado "el espíritu de Ermua"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que "la libertad y el Estado de Derecho están en juego" y llama a no confiarse de cara al 28 de mayo, unas elecciones que considera que "van a cambiar el rumbo de este país".

En el mitin de apertura de campaña en la plaza de Felipe II, ante más de 1.500 personas, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que estos son unos comicios "fundamentales para Madrid pero sobre todo para España".

"Necesitamos una muy alta participación otra vez en estas elecciones. Necesitamos que se vuelva a sentir esa ilusión por ir a votar y estar una hora haciendo cola con las ganas de ejercer nuestro derecho al voto y saber que lo estamos haciendo por un Madrid mejor", ha señalado la presidenta madrileña.

Y es que ha sostenido que necesitan "ganar" pero "con ganas". "Vamos a hacerlo. Y yo pido no confiarnos, porque lo que pase en Madrid resonará en toda España y son unas elecciones que sí van a cambiar el rumbo de este país", ha señalado al tiempo que ha sostenido que España no puede permitirse "ni más decadencia, ni más inmoralidad, ni más herencia envenenada, ni tanta división".

Frente a esto, ha reivindicado que el PP está a "gestionar los mejores servicios públicos de España" pero también para defender el "modo de ver la vida" de Madrid. Así, ha defendido que en la región no están para imponer "un modelo educativo a la carta de unos cuantos al interés de un proyecto político", ni para "regalar los títulos", ni para "igualar en la mediocridad".

También ha remarcado que no están "para abusar" de los autónomos y empresarios ni para imponer "trabas" e "impuestos" que "lastran a todos aquellos que levantan España". Para la presidenta, estos no aguantan "más con tanto autoritarismo, tanta arbitrariedad y tanta chapuza".

Asimismo, ha sostenido que son los que están "a favor de la vida" y por ello impulsan planes en este sentido así como de defender a las familias numerosas. En este punto, además, ha avanzado que los abuelos en Madrid empezarán a contar "como un miembro más de la unidad familiar".

Impulsarán también "planes reales" de vivienda. "No puedes insultar a las empresas ni tampoco meterte con lo que llamas ladrillazo cuando te conviene. Así desde luego no vas a construir una vivienda como ha pasado con las 700 personas de La Palma. Si tienes tantas ideas, señor presidente, para construir vivienda, empiece por el lugar donde más lo necesitan. Y no venga a mentir, como hace siempre", ha lanzado a continuación.

Ayuso ha criticado que cuatro reuniones del Consejo de Ministros vayan a costar a los españoles 19.000 euros para "sin pudor" entrar en las elecciones autonómicas y municipales. "Somos los que estamos a favor de la propiedad y en contra de la okupación que es un delito", ha clamado la también presidenta del PP madrileño.

"No puede ser que lo que está sucediendo en tantas partes del país nos sea ajeno. No vamos a estar en Madrid, desde luego, dispuestos a ello. Esa es la justicia social de la izquierda, la de la cultura del rencor y la de buscar falsos culpables donde no los hay y pretender echar la culpa de que a unos les va mal porque a otros les va bien", ha trasladado.

Para Ayuso, "quieren volver a una España contra la otra" y "trocearla y entregársela a aquellos que nunca se van a contentar porque no la quieren bien". Considera que lo que están haciendo "es atacar a todo lo que da sentido a España" como nación: "la corona, los símbolos del Estado, el escudo, la bandera, el himno, la Constitución, la Transición y Madrid, como capital de España".

"ETA LE CONVIENE A ESTE GOBIERNO"

La dirigente madrileña ha apuntado que todo está "perfectamente pensando" y por eso tienen que estar "a la altura de las circunstancias" y saber que no hay derecho a que "cambien" España "por la espalda a manos de personas" a las que nunca se ha elegido.

La 'popular' ha criticado que por Bildu se presenten "no solo condenados del terrorismo, sino condenados por delitos de sangre, por haber matado personas y lo hacen por los municipios donde viven sus víctimas". "Esos son los que pactan con Sánchez. ¿Dónde están las manos? ¿Dónde queda el espíritu de Ermua? ¿Cómo lo han intentado quitar del medio? No cabe más indignidad", ha lanzado, para a renglón seguido sostener que "a ETA le conviene este Gobierno".

"Desde luego que la libertad y el Estado de Derecho están en juego. Y es curioso que te digan que ETA no existe y que es cosa del pasado, pero sí de la Guerra Civil. La Guerra Civil es rabiosa actualidad, ¿verdad?", ha preguntado. Además, ha criticado "la estrategia de Sánchez para deslegitimar todas las instituciones, para tomarlas por asalto, destruirlas".

Ante esto, ha remarcado que "Madrid tiene un papel con España" porque "nada de lo que ocurra en el resto del país" les puede ser ajeno porque son una región al servicio de la nación y porque no se pude permitir que "tanta indignidad campe a sus anchas".

"No podemos permitir que España siga por esta decadencia (...) España necesita Madrid y Madrid necesita España. Por eso tenemos ese papel fundamental y nunca podremos agachar la cabeza ni ante el terrorismo, ni el nacionalismo, ni el independentismo, ni tanta miseria moral. No lo podemos permitir y Madrid va a estar ahí para toda España", ha defendido.

Madrid será una región que va a estar al servicio del país, "recordando que estos gobiernos son los que España se está perdiendo hasta que Alberto Núñez Fijó llegué a La Moncloa", ha traslado la presidenta.

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA EN MADRID

La dirigente madrileña también ha criticado las "ocurrencias" de la izquierda en Madrid, que les sitúan en "un mundo paralelo". En este sentido, ha criticado el "Tinder público y de calidad", con el objetivo de tener una aplicación con la que tener "supuestos culpables" y tenerlos luego "controlados"; "expendedores de cremas contra el cambio climático"; "nombres de mujeres republicanas en las estaciones de trenes pero que no entren por los túneles o "legalizar el cannabis".

"Creen que han inventado la rueda. Supermercados públicos, es decir, los economatos. Tacógrafos, lo que es fichar de toda la vida. Mecanismos para reservas de agua, los pantanos. ¿Y qué tal el globo público? Correos. Eso es el programa electoral de la izquierda en Madrid", ha manifestado. A su parecer, "lo que hay detrás de cada supuesta anécdota es un intento totalitario de minar el Estado de derecho".

"Esto no ha acabado aquí, también quieren volar el arco de La Moncloa. Lo que quieren es volver a meter tasas, ecotasas, tasas turísticas, el impuesto trae de patrimonio, donaciones, sucesiones, toda la retaíla...", ha indicado a continuación.