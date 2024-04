Ayuso ve a Sánchez en "la máquina del fango" contra quien no está en su "parte del muro", del que "Begoña es la dueña"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en la "máquina del fango" contra quien no está en su "parte del muro", del que su mujer, Begoña Gómez, es "la dueña".

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, la dirigente madrileña ha sostenido que Sánchez "no ha pedido apoyo a su persona" sino "que la izquierda perdone a Begoña sin saber por qué". "Y eso sí, que explote todo sin dar explicaciones, que es lo único que se le ha pedido. Nada que ver con el trato que se ha recibido por parte de la izquierda a este Gobierno, a su entorno, a su pasado, a todo... Están en esa máquina del fango y el que no esté en su parte del muro, que se vaya preparando. Vamos, que Begoña es la dueña del muro", ha lanzado.

Mientras tanto, la presidenta regional ha denunciado que España tiene "unos gravísimos problemas de falta de credibilidad", ya que la prensa extranjera "no da crédito no solo a las maniobras que se han urdido desde La Moncloa sin dar explicaciones, sino a que simplemente el presidente del Gobierno saliera a llorar porque se le critica".

Ayuso ha recordado al presidente que los medios de comunicación están para criticar "absolutamente a todos" y, por ello, ha sostenido la prensa internacional no entiende que él "anuncie que van a perseguir económicamente y van a asfixiar a los digitales, a todos aquellos que le pongan unos límites y no sigan las consignas de la prensa del régimen". "Es muy preocupante lo que se hizo ayer", ha alertado, al tiempo que ha sostenido que se está entrando "en un camino muy peligroso" que no se había vivido "en democracia".

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, ha trasladado que le ha parecido "decepcionante" el final "del teatrillo" y que el "presidente fijo discontinuo, el caudillo enamorado", compareciera "ante nadie" para hacer "una nueva huida hacia adelante".

"El presidente que ha ido sistemáticamente asaltando todas las instituciones del Estado dice que la democracia se tambalea porque le preguntamos por su corrupción, la de su partido, la de su Gobierno y por las actividades de su mujer. Así que ha cogido las antorchas, que ahora ha cedido a Más Madrid, y quiere más gasolina, más madera", ha censurado, al tiempo que ha sostenido que "los españoles están cansados, indignados de tantas mentiras" y por ello la legislatura está "acabada".