Azcón apuesta por un Gobierno de Aragón del PP "en solitario" y ofrece al PSOE y todos los partidos "dialogar"

ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha apostado este jueves por liderar el Gobierno regional "en solitario" y ha ofrecido al PSOE y a todos los partidos "dialogar".

En la reunión de la Junta Directiva Autonómica, Jorge Azcón ha anunciado que ha enviado una carta al secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, para reunirse con el también presidente en funciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, el lunes de la semana próxima, 5 de junio, en las Cortes de Aragón.

Ha expresado que los aragoneses han dado al PP "completa legitimidad para explorar todas las posibilidades para cumplir lo prometido, un Gobierno en solitario", advirtiendo de que "no nos va a marcar el paso un partido que ha perdido las elecciones" y "tiene bastantes problemas", en alusión al PSOE, diciendo que "si quiere seguir corriendo detrás de Pedro Sánchez es su problema y su error, no del PP ni de los aragoneses". Ha pedido a los socialistas que asuman "su derrota" y pidan responsabilidades a "quienes les han llevado al descalabro".

Azcón estará "abierto al diálogo permanente con todas las fuerzas", indicando que "ninguna idea va a dejar de ser escuchada", agregando que hay partidos cuyos resultados "no les van a permitir ser una alternativa, pero no significa que no puedan aportar a la gobernabilidad de Aragón ni que no puedan facilitar la formación de un Gobierno", lo que "los aragoneses valorarían positivamente porque significaría que han escuchado el mensaje de los aragoneses en las urnas".

((Habrá ampliación))