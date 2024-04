Azcón: "Los aragoneses queremos opinar" sobre el referéndum de Cataluña, que "va contra España y la Constitución"

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que la exigencia de la Generalitat de Cataluña de celebrar un referéndum secesionista "va contra España, Aragón, la Constitución y el Estado de Derecho", advirtiendo: "Los aragoneses queremos opinar".

En rueda de prensa, Azcón ha manifestado que la primera cuestión es si habrá o no referéndum, insistiendo en que su opinión es "clara, nítida y cristalina" en contra, tras lo que ha considerado que "no tiene sentido que se pregunte a una parte y no se nos pregunte a todos".

También ha señalado que esta exigencia de la Generalitat prueba que "la ley de amnistía no es reconciliación, sino darle alas al independentismo" y que lo que plantean los partidos independentistas "está agravando el problema" ya que "todavía se reafirman más en las tesis independentistas", criticando que el PSOE "da alas a la irresponsabilidad".