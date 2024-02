Azcón asegura que "no hay cambio de guión" en el PP, reitera su rechazo a la amnistía y lamenta la "mentira" de Sánchez

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón y presidente del PP regional, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que "no hay cambio de guión" en el Partido Popular en relación a la ley de amnistía, ha atribuido a la campaña electoral de Galicia la "mentira" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sobre el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a este respecto y ha dejado claro que el PP sigue rechazando la amnistía para los independentistas catalanes.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Feria de Muestras de Zaragoza, donde ha inaugurado la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), Azcón ha considerado que "la desvergüenza del PSOE no tiene límites", subrayando que fue el PSOE el partido que primero "defendió el 'no' a la amnistía y a los indultos" y tras las elecciones generales del pasado verano "defiende el 'sí' a los indultos y a la amnistía", y ahora "quiere hacer creer a la gente que los que dijimos 'no' y seguimos diciendo 'no', hemos cambiado de opinión", lo que "no es verdad".

El jefe del Ejecutivo aragonés se ha preguntado "quiénes dijeron 'no' a la amnistía y han dicho 'sí' por siete votos para seguir durmiendo en La Moncloa", afirmando que "son los socialistas, encabezados por Pedro Sánchez", mientras que el PP "dijo 'no', sigue diciendo 'no' y va a seguir diciendo 'no' en el futuro".

"Es muy importante que, aunque el PSOE siga mintiendo descaradamente, algún día se den cuenta de que los españoles no son tontos, de que los españoles ya le han cogido la matrícula al señor Sánchez y que no puede seguir mintiendo eternamente en cuestiones tan evidentes como que es el PSOE el que no tiene líneas rojas".

Azcón ha aseverado que el PSOE "es el que no tiene límites y el que está dispuesto a pactar con los independentistas y los herederos del terrorismo. Eso lo hace el socialismo, no el Partido Popular", ha concluido.