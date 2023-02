Azcón asegura que el PP recibe llamadas de muchos alcaldes y concejales del PAR que "huyen despavoridos"

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que reciben llamadas de "muchos" alcaldes y concejales del Partido Aragonés (PAR) que "huyen despavoridos de la incoherencia" que viven los aragonesistas en el seno de su formación política, al considerar que a los cargos solo les interesa mantener sus sillones en las instituciones.

"Estamos recibiendo llamadas --ha informado-- de mucha gente que huye de esos partidos que hicieron a Lambán presidente del Gobierno de Aragón. Hay mucha gente que no entiende lo que pasa en el PAR y huye porque no entiende como si en el propio partido piensan que Arturo Aliaga no es capaz de ser presidente del PAR como va a seguir siendo capaz de seguir siendo vicepresidente del Gobierno de Aragón".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha incidido en que los militantes del PAR piensan que Aliaga "no es capaz" de resolver los problemas del PAR, pero sin embargo sí puede seguir siendo vicepresidente del Gobierno de Aragón para "seguir siendo incapaz de resolver" los problemas de todos los aragoneses.

La explicación que extraen los militantes del PAR, ha comentado Azcón, es que "al final solo les interesan los sillones" y hacen una moción de censura para ponerse de acuerdo para "recuperar los sillones que habían perdido algunos y mantener los sillones que tenían los cargos del PAR". Ello ha provocado que muchos concejales y alcaldes del PAR "no se expliquen lo que pasa en su partido y huyan del PAR que no tiene nada que ver con los que fue en el pasado", ha comparado.

Azcón ha dicho que las llamadas que el PP recibe de concejales y alcaldes del PAR son muchas, pero "no se pueden cuantificar porque no hay un conteo", pero proceden de todo el territorio, de las tres provincias y "huyen de la incoherencia", ha reiterado.

Antes estas llamadas del PAR, desde el PP "se les está escuchando y compartiendo esa reflexión de la incoherencia de su propio partido".

EL CASO DE LA DPT

A su parecer, es el PSOE el que está "moviendo los hilos de la crisis del PAR", de modo que los socialistas se encargan de asegurar los sillones del PAR para recibir "gratis" los votos del PAR y eso "no lo entienden los alcaldes y concejales del PAR, que huyen de esa incoherencia", ha reiterado.

En concreto se ha referido al que fuera vicepresidente del PAR en la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, quien fue cesado en dicho cargo por el entonces presidente del PAR, Arturo Aliaga, pero ha sido restituido en el cargo tras la moción de censura que ha quitado de la presidencia a Aliaga en sustitución del senador, Clemente Sánchez Garnica.

Izquierdo, a juicio de Azcón, "refleja" lo que era la moción de censura a Aliaga, que era "recuperar" su sillón en la vicepresidencia de la DPT. "Creo --ha aventurado-- que va a seguir preocupándose de lo que a él le preocupa en los últimos tiempos: su sillón". "Va a hacer que otros sean culpables de lo que le pase a su sillón y buscará excusas para hablar de otras cosas porque no le preocupan sus concejales y alcaldes, sino que quiere seguir cobrando el sueldo de la vicepresidencia de la Diputación de Teruel. Y la gente no es tonta, lo ve y huyen despavoridas del PAR por esa razón".

Jorge Azcón ha reconocido que también hay alcaldes de Cs que acuden al PP, y ha recordado que los populares están abiertos a ser el partido de referencia del centro derecha. "Me constan que alcaldes de Cs, viendo la situación de su partido, hablan con muchas formaciones políticas y no solo con el PP".

Al respecto, ha agregado que "los hay que se dirigen al PSOE y el propio PSOE se dirige a concejales y alcaldes de Cs para pedirles que se pasen a sus filas".

Sobre la posibilidad de mantener una reunión con el nuevo presidente del PAR, Clemente Sánchez Garnica, ha respondido que siempre está dispuesto a mantener reuniones. De la creación del partido Aragonesistas por parte de la crítica del PAR, Elena Allué, ha opinado que "todo el mundo es libre de montar un partido político y defender sus ideas".

BALANCE

Azcón ha subrayado que el PP ofrece soluciones frente a la "crisis de todos los partidos que son socios --PSOE, Podemos, CHA y PAR-- en el Gobierno de Aragón", que dirige el presidente Javier Lambán.

En el PSOE, ha relatado, en los distintos territorios "dicen cosas diferentes" sobre un mismo asunto y ha aventurado que se verá en distintas instituciones que votan diferente en lo relacionado con la nieve. "No es noticia que Lambán diga una cosa y vote la contraria. Ya a nadie le llama la atención su incoherencia. Le pasa a Lambán, a Podemos y CHA, pero el caso especialmente complicado es lo que le pasa al PAR, el socio que decidió que Lambán siguiera siendo presidente del Gobierno de Aragón".

AMBULANCIAS 24 HORAS

Azcón ha presidido un Comité Ejecutivo y un Comité de Dirección del PP Aragón que a poco más de cien días de las elecciones autonómicas y municipales tiene un "marcado carácter preelectoral de análisis de la actualidad política en Aragón".

Ha expuesto que la campaña del PP está centrada en ser la alternativa a los problemas reales de la comunidad autónoma. En las dos ultimas semanas se ha hablado de solucionar los problemas del transporte sanitario en las cabeceras de comarca que tenían UVI las 24 horas, pero "la decisión del Gobierno de Lambán lo ha reducido a 12 horas", ha resumido.

"Mi compromiso, si soy presidente del Gobierno de Aragón, --ha avanzado-- será que en los cien primeros días se ampliará el contrato de las ambulancias para que donde había servicio las 24 horas se recupere ese frecuencia"

También ha manifestado que el compromiso más importante para luchar contra la despoblación es la rebaja del 20 por ciento a los costes laborales en la provincia de Teruel, que "será, sin duda, el instrumento más importante desde el FITE para ayudar al desarrollo de la provincia".

De la unión de estaciones de esquí de Formigal y Astún ha explicado que es "trascendental" frente al "crisis" en el seno del PSOE o las "incoherencias" del propio Gobierno de Aragón en su Consejo de Gobierno cuando "unos consejeros quieren que conste en acta su oposición al sector de la nieve y de la unión de estaciones de esquí, pero votan a favor por mantener el sillón en el Gobierno de Aragón".