Azcón asegura que el PSOE dice "Franco vive" cuando "está en apuros"

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha garantizado este miércoles que incrementará los proyectos memorialistas y ha aseverado que cuando el PSOE se encuentra "en apuros" dice "Franco vive", rechazando las críticas de los socialistas a la derogación de la ley de memoria democrática.

En rueda de prensa, Azcón ha señalado que "no va a tardar demasiado" el Plan de Concordia anunciado por el Ejecutivo en sustitución de la ley de memoria democrática y ha puntualizado es que una cosa es que no esté aprobado todavía y otra "que no se avance en los proyectos", prometiendo que su Gobierno "va a incrementar" los proyectos memorialistas que inició el anterior Ejecutivo cuatripartito de Javier Lambán.

Respecto a las críticas del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contra la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón, que tildó de "inconstitucional", Jorge Azcón ha dicho que "para el Gobierno de Pedro Sánchez la ley de amnistía es constitucional pero la derogación por las Cortes de Aragón, de forma democrática, de una ley es inconstitucional".

"No cuela, el ministro no quiere hablar de las conversaciones que tuvo con el señor Koldo o qué pasó con las mascarillas cuando era presidente de Canarias y tiene que hablar de lo que habla el PSOE cuando se encuentra en apuros: Franco vive".

En otro orden de cosas, Azcón ha recordado que este jueves, 4 de abril, comparecerá ante el Pleno de las Cortes en relación a las declaraciones de su vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, sobre inmigración y ha deseado que el debate no se convierta en "un circo" y que "el que tenga que intervenir lo haga siendo consciente de lo importante que es para la Comunidad".