Azcón defenderá Aragón de las "injerencias" de los independentistas: "Nuestras comarcas orientales no son Cataluña"

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que defenderá a los aragoneses de las "injerencias" de los independentistas y "de su disparatada teoría neocolonialista de los països catalans". Ha añadido: "Nuestras comarcas orientales no son Cataluña".

Así se ha expresado el líder del Ejecutivo autonómico este sábado en un mensaje en su perfil de la red social 'X', antes conocida como Twitter, después de que el Front Nacional de Catalunya (FNC) haya avanzado que presentará una moción en los plenos municipales de Manresa (Barcelona) y la Masó (Tarragona) para declarar a Azcón 'persona non grata' en estos municipios y en toda Cataluña.

El partido ha expresado que estas propuestas responden a la intención del Gobierno de Aragón de retirar la consideración de lenguas propias al catalán y al aragonés.

También han criticado que Azcón tenga la "clara voluntad de hacer desaparecer la lengua, la identidad y la cultura catalana en este territorio que ahora pertenece a su administración". Por ello, instan al Govern de Catalunya a llevar esta cuestión a tribunales internacionales.

"Los independentistas pueden hacer todas las melonadas que quieran. Por mucho que me ataquen yo no voy a dejar de defender a los aragoneses de sus injerencias y su disparatada teoría neocolonialista de los països catalans. Nuestras comarcas orientales son Aragón, no Cataluña", ha manifestado Jorge Azcón.

En Manresa, una ciudad de más de 76.000 habitantes, el FNC tiene representación de dos escaños en un pleno local con 25, liderado por ERC; mientras que en la Masó, un municipio de 297 habitantes, el gobierno local es del FNC con mayoría absoluta, con cuatro de los siete ediles.

MÁS REACCIONES

En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y líder de VOX Teruel, Alejandro Nolasco, ha afirmado este viernes, en un acto de partido, en Orense, que "ha hecho falta que llegase VOX para decir que en Aragón no se habla catalán".

Asimismo, ha comentado que dentro de unos días será una realidad que ese contraste legal que tiene el catalán en la comunidad autónoma "se borrará y pondremos un freno a la expansión pancatalanista en Aragón".

Por otro lado, el orden del día del pleno de las Cortes de Aragón del próximo jueves, 15 de febrero de 2024, ha incluido una Proposición No de Ley (PNL) de CHA en defensa del plurilingüismo en Aragón.

El objetivo es cumplir con lo dispuesto, tanto en la legislación vigente aragonesa como con la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, y dispone: "Las Cortes de Aragón acuerda instar al Gobierno de Aragón a mantener la redacción actual del artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés".