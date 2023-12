Azcón dice que le produce "un asco político máximo" el pacto de PSN y Bildu para hacerse con la Alcaldía de Pamplona

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que le produce "un asco político máximo" el acuerdo entre el PSN y EH Bildu para desbancar a UPN a través de una moción de censura de la Alcaldía de Pamplona, incidiendo en que supone "un punto de inflexión" y un "golpe más" a la democracia.

"Lo que está ocurriendo en Pamplona produce un asco político máximo. Es increíble que con lo que ha sufrido nuestra democracia, con los asesinatos que ha habido por parte de la banda terrorista ETA, hoy nos vayamos a olvidar de todo eso y tratemos de normalizar a los herederos del terror como un actor político normal más", ha dicho Azcón en declaraciones a los medios durante un encuentro con el grupo Henneo celebrado en Madrid.

Para el presidente aragonés, el pacto para aupar a Bildu a la Alcaldía de Pamplona es "un punto de inflexión" que ha "cambiado la historia de nuestro país", ya que hasta el momento el PSOE había aceptado el apoyo de los abertzales, pero ahora también están dispuestos a dar sus votos para que pueda gobernar.

Así, ha afirmado que este es el resultado del "pacto encapuchado" que ambas formaciones suscribieron para que Bildu invistiera presidente a Pedro Sánchez, calificándolo como "un paso más" en cada uno de los golpes, arañazos y empujones que "cada día se le da" a la democracia española.

Sobre si este acuerdo abre la puerta a que el PSOE apoye a Bildu para hacerse con la Lehendakaritza --la Presidencia del País Vasco--, Azcón ha admitido que no le "extrañaría" y que el PSOE "no va a tener problema". No obstante, ha lamentado que hace tiempo no se habría creído "las cosas que están pasando" pero que, con el PSOE de Pedro Sánchez, "no es descartable nada".

ESTO AFECTA A ARAGÓN

Azcón ha asegurado que el pacto para la Alcaldía de Pamplona del PSN y Bildu también afecta a su comunidad, ya que para los aragoneses "es muy importante" lo que ocurra en Navarra y porque pronto se conmemorará el 36 aniversario del atentado de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza que asesinó a 17 personas y dejó a 88 personas heridas.

"No olvidemos de lo que ha sido ETA en la historia de nuestra comunidad", ha agregado, recalcando por otra parte que sería "lógico y normal" que los ciudadanos de Navarra salgan a la calle a protestar contra el acuerdo por la Alcaldía si no quieren que Pamplona sea gobernada "por los herederos del terror".

"Espero que la sociedad navarra se movilice y que se movilice cuanto antes para decir basta ya. Y quiero decirles que si la sociedad navarra se moviliza el presidente de Aragón estará con ellos", ha dicho.