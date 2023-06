Azcón espera que el PSOE tenga "el talante democrático para sentarse a dialogar" tras la "rotunda victoria" del PP

ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha citado este jueves al secretario general del PSOE regional y presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, para reunirse el lunes próximo en las Cortes de Aragón e iniciar el diálogo de cara a la formación de un Gobierno autonómico del PP "en solitario" tras "rotunda victoria" del 28M. "Espero que tengan, al menos, el talante democrático para sentarse a dialogar", ha confiado.

Antes de la derrota del PSOE en las urnas, Lambán "reclamó acuerdos de las grandes formaciones para facilitar Gobiernos de amplia base: Ahora ha llegado el momento de ver si Lambán decía esas cosas porque quedaban bien o está dispuesto a cumplir su palabra", ha enfatizado Azcón.

El ganador de las elecciones autonómicas a la Presidencia de la comunidad aragonesa hablará con todos los partidos porque "Aragón necesita un Gobierno cuanto antes, independientemente de la estrategia que tengan los perdedores para aferrarse a los sillones; un Gobierno eficaz, que pueda hablar con todos de todo y que se ponga cuanto antes a trabajar duro para resolver los problemas que tienen los aragoneses".

Jorge Azcón ha presidido esta tarde una reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP aragonés, en la que ha señalado que los aragoneses han dado al PP "completa legitimidad para explorar todas las posibilidades para cumplir lo prometido, un Gobierno en solitario", advirtiendo de que "no nos va a marcar el paso un partido que ha perdido las elecciones" y "tiene bastantes problemas", en alusión al PSOE, diciendo que "si quiere seguir corriendo detrás de Pedro Sánchez es su problema y error, no del PP ni de los aragoneses". Así, les ha exigido que asuman "su derrota" y pidan responsabilidades a "quienes les han llevado al descalabro".

Ha reiterado su deseo de gobernar en solitario, lo que requiere que el PP esté "abierto al diálogo permanente con todas las fuerzas", indicando que "ninguna idea va a dejar de ser escuchada".

Hay partidos cuyos resultados "no les van a permitir ser una alternativa, pero no significa que no puedan aportar a la gobernabilidad de Aragón ni que no pueden facilitar la formación de un Gobierno", lo que "los aragoneses valorarían positivamente porque significaría que han escuchado el mensaje de los aragoneses en las urnas".

CENTRADO Y MODERADO

Jorge Azcón se ha mostrado dispuesto a "buscar los apoyos necesarios para formar un Gobierno centrado, moderado y que devuelva a los ciudadanos lo mucho que le dan a la comunidad, que no les cercene, que les ayude cuando mas lo necesitan" y aceptará "los apoyos de todos los que tengan estos mismos objetivos", uno de los cuales es "cambiar la forma de gobernar".

A su juicio, en los ocho años del cuatripartito --PSOE, CHA, PAR y Podemos--, el Gobierno regional se ha convertido en "una jaula de grillos", donde "las consejerías de unos impedían a los otros poner proyectos en marcha" y "eso tiene que terminar": "Queremos un Gobierno con ideas claras y la determinación de llevarlas adelante".

Ha dicho que "los ciudadanos nunca se equivocan, aunque haya partidos que se empeñen en querer demostrar lo contrario" y que "la noche electoral dijeron una cosa y después, urgidos por Ferraz, han cambiado su discurso", por lo que "hoy hay que hacerse una pregunta básica ¿Qué partidos están dispuestos a ejercer la responsabilidad que marcan los aragoneses con sus votos en las urnas?".

"Ha llegado el momento de la responsabilidad", de buscar "un Gobierno en solitario", ha dicho Azcón, recordando que en dos ocasiones ha ofrecido al PSOE facilitar su investidura para lograr "ese Gobierno centrado y moderado", obteniendo por respuesta "el desprecio y el insulto". "Nos quiere decir cómo tenemos que formar gobierno y con quién tenemos que pactar", han señalado en alusión a los socialistas.

"Si ese Gobierno no les gusta, ellos amenazan con formar un Gobierno con un penta o sexta partido", es decir, que "siguen instalados en la idea del 'no pasarán' y creyendo que todo tiene un precio". Ha pedido al PSOE "que recapacite y no se deje arrastrar por las necesidades y creencias de Pedro Sánchez".

El Gobierno será "responsable, cercano a los aragoneses", ha prometido Azcón, quien quiere "liderar con determinación un cambio a mejor para todos", para lo que "será necesario cumplir nuestro esfuerzo".

ELECCIONES GENERALES

Azcón ha puesto de relieve la "rotunda victoria" del PP en las recientes elecciones, agradeciendo a todos los votantes, especialmente los del PP, su confianza. "A todos y cada uno de vosotros, gracias", ha dicho.

"Este triunfo electoral nos convierte en lo que hemos sido, un partido fuerte, que aglutina al centro derecha de toda la comunidad y pretende cumplir con los anhelos de todos los aragoneses", ha continuado Azcón, para quien "este resultado es solo posible por el partido y por las siglas", añadiendo que los concejales y alcaldes han sido "determinantes".

Ha manifestado que "este triunfo del PP refleja lo que es la sociedad española y aragonesa, que ha evolucionado con normalidad y tranquilidad, que no quiere ni imposiciones ni dogmatismos, que no se deja arrastrar por demagogias populistas y quiere crecer desde la prudencia y la moderación, y exige soluciones a los problemas de los servicios públicos, que ha dicho basta a un PSOE desorientado y cuyas falsas disidencias no han tenido ni el coraje ni iniciativa necesarias para rectificar el rumbo".

Ha pronosticado que en las elecciones generales del 23 de julio "va a ocurrir lo mismo" y los ciudadanos pondrán "punto final al socialismo sanchista", lo que exige que el PP no cometa "ni el más mínimo error" y "estar a la altura", por lo que ésta es "la hora del trabajo, la responsabilidad y el esfuerzo".

"Podremos cometer errores, pero el PP nunca baja los brazos", ha señalado Azcón, quien ha defendido "la fórmula de éxito: Trabajo, trabajo y trabajo", para la que los populares están "entrenados" y que requiere "estar pegados a la calle".

El modelo del PP es "de éxito" para "una sociedad madura y centrada", pese a que algunos "se empeñan en cavar trincheras y no están dispuestos a superar las barreras". "Los aragoneses han hablado claramente en las urnas", ha recalcado el presidente del PP, subrayando que Aragón va a ser la primera comunidad autónoma en la que las tres alcaldesas de capital de provincia son mujeres y del PP.

"MAGNÍFICO RESULTADO"

La secretaria general, Ana Alós, ha destacado que todos los candidatos "han conseguido un magnífico resultado" y que los afiliados y simpatizantes "han tenido una magnífica respuesta" a las convocatorias de este partido, tras lo que ha mencionado el apoyo de la dirección nacional, en especial por las visitas realizadas por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a Aragón y su apoyo a Azcón.

Los resultados en las elecciones han sido "magníficos", con 232.712 votos, el 35,55 por ciento del total en el conjunto de la Comunidad Autónoma, en las Cortes, y un 30 por ciento más de concejales que hace cuatro años.

En las tres capitales de provincia "el resultado es espectacular", con la mayoría absoluta en Teruel, 15 concejales en Zaragoza y 12 en Huesca, a lo que se suma la mayoría absoluta en cinco comarcas y el primer puesto en un total de 17, "una magnífica noticia", ha realzado Alós.