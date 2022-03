Azcón (PP): "Feijóo es una magnífica solución para que el Partido Popular vuelva al Gobierno de España".

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado: "Feijóo no solo es la solución del Partido Popular, sino que es una magnífica solución para que el Partido Popular vuelva al Gobierno español". En este sentido, ha indicado que está "prácticamente convencido" de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciará su decisión de "dar el paso", en el marco de la Junta Directiva Nacional del partido, que tendrá lugar este miércoles, a las 18.00 horas.

Ante la posibilidad de que se presenten otras candidaturas a la presidencia del Partido Popular, Jorge Azcón, ha asegurado que sabe a que candidato va a apoyar. "Si Feijóo da definitivamente da el paso esta tarde, apoyaré a Feijóo", ha declarado.

Asimismo, ha subrayado que no cree que haya nadie actualmente en la política, ni posiblemente en la historia política de España, que tenga el currículum político "de forma acreditada" de Núñez Feijóo.

"Nadie puede poner encima de la mesa cuatro mayorías absolutas como puede ponerlas él en su comunidad autónoma, ni decir que haya conseguido aunar su espectro ideológico como lo ha hecho el presidente Feijóo en Galicia, ni en el centro derecha, ni en el centro izquierda, ni posiblemente en Europa", ha continuado Azcón, "soplen los vientos de su partido político a favor o en contra, pese a eso, ha seguido sacando mayoría absoluta".

El presidente del Partido Popular en Aragón ha apuntado que se puede tener la ideología que se quiera, ser de izquierdas o de centro derecha, pero "no ver el currículum acreditado de Feijóo a la hora de gestionar con éxito, según la opinión de los habitantes de Galicia, es no entender nada, ya no de política, sino de cómo funciona la vida".

Por otro lado, sobre la posible sanción a miembros de su partido, Azcón ha precisado que cuando se habla de ese tipo de sanciones, lo más razonable es que sean a través de un procedimiento, se pongan pruebas encima de la mesa y se puedan valorar, que haya gente que pueda defenderse y si ha ocurrido algo que merezca esa sanción, efectivamente se imponga.

"No soy juez, no puedo ni tengo la información para hacer este tipo de afirmaciones", ha concluido.