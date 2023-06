Azcón (PP) pide a Vox y al resto de partidos de la Cámara que se abstengan para ser investido presidente de Aragón

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, pedirá a VOX y a los restantes partidos representados en las Cortes autonómicas que se abstengan en su investidura como presidente de la Comunidad Autónoma para encabezar un Gobierno "de moderación". "Vamos a hablar con todas las formaciones de la gobernabilidad de esta Comunidad y de todas las instituciones", ha aclarado.

Azcón ha urgido al presidente en funciones, Javier Lambán (PSOE), a iniciar el traspaso de poderes, recordando que el PP ha sido el partido más votado en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

"El resultado de las urnas es inapelable", ha manifestado Azcón, para quien "Lambán se equivoca", criticando que no haya acudido a la reunión a la que le había convocado esta mañana en La Aljafería dentro de la ronda de conversaciones que ha iniciado el PP con todos los partidos que han obtenido representación en el Parlamento regional.

"Es bueno que las reglas democráticas se respeten", ha indicado el presidente del PP aragonés, quien ha considerado que Lambán ya le debería haber convocado para iniciar el traspaso de poderes. También ha dicho que no ha recibido una convocatoria oficial para reunirse con Lambán, lo que ha conocido a través de los medios de comunicación.

Para Azcón, "es una mala noticia" que Lambán no haya acudido a la reunión, que el presidente del PP quería dedicar a analizar los resultados electorales, atender "los usos democráticos" y transmitir al presidente en funciones "la necesidad" de que colabore con "el nuevo Gobierno de Aragón" e "iniciar el traspaso de poderes lo antes posible".

Ha hecho notar que el PSOE Aragón ha obtenido menos votos y menos escaños que en las elecciones de 2019 y los resultados de este artido en otras regiones "todavía dejan en peor situación al señor Lambán", poniendo el ejemplo de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. "Lambán tiene que darse cuenta de que ha perdido las elecciones", ha sentenciado, añadiendo que también las han perdido todos sus socios, unque CHA ha conseguido tres diputados, los mismos que en la legislatura anterior.

REBELDÍA DEMOCRÁTICA

"No es bueno que quien todavía es presidente del Gobierno se declare en rebeldía democrática", ha incidido Azcón, esgrimiendo que "la única voz que realmente importa en democracia es la voz de los aragoneses" y que el resultado del 28M ha sido "claro y contundente: El PSOE ha perdido".

El presidente regional del PP ha reclamado "que las reglas de la democracia se pongan en marcha", lamentando que se están activando "unos usos democráticos absolutamente anormales o que no se habían visto en la democracia aragonesa hasta la fecha", en el sentido de que "quien gana tiene la iniciativa para formar Gobierno y hay que dialogar".

A su parecer, Lambán "está cometiendo errores fruto de no haber asumido el resultado de las urnas". Ha recalcado que los resultados "no son injustos", sino lo contrario, "otra cosa es que a Lambán no le guste", lo que le sitúa "fuera de la realidad democrática", además de que "ha optado por insultar", no solamente al PP, sino también "a todos aquellos que parece ser que no comulgan al cien por cien con lo que dice".

"Nos ha llamado trileros, mezquinos y tramposos" a los populares, y a otros "monaguillos del PP e incautos", se ha quejado Azcón, para quien "no es el camino".

Por otra parte, Jorge Azcón ha aludido a la propuesta realizada por Lambán el viernes pasado, en el Comité Regional del PSOE, para excluir a VOX y decidir entre los 60 diputados restantes, señalando Azcón al respecto que "una cosa es que haya diputados que no le gusten a Lambán y otra que las reglas de la democracia se tengan que cambiar cuando pierde las elecciones".

"El inicio del traspaso de poderes debe iniciarse de forma inmediata", ha considerado el presidente del PP, argumentando que "los aragoneses no pueden perder el tiempo", haciendo notar que los Departamentos del Gobierno en funciones de partidos distintos al PSOE están teniendo "relaciones normales" con el PP para acelerar el traspaso de poderes.

"Lambán debe reflexionar sobre el deterioro de su imagen y el deterioro institucional de la Comunidad Autónoma e iniciar el traspaso de poderes con normalidad", en lugar de "anteponer sus intereses políticos a los de todos los aragoneses", lo que ha atribuido a la celebración de las elecciones generales el 23 de julio.