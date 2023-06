Azcón (PP) se reunirá con Lambán (PSOE) este jueves y le pedirá la abstención para gobernar Aragón

El líder del Partido Popular cree que la cita es "absolutamente necesaria" para el traspaso de poderes

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el todavía presidente en funciones de la comunidad autónoma y secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, se reunirán este jueves para analizar los resultados y abordar el traspaso de poderes. Además, le pedirá que los socialistas se abstengan en su investidura al ser la lista 'popular' la más votada.

Azcón informó de esta reunión durante una rueda de prensa este miércoles en la que había convocado a los medios de comunicación para lamentar que Lambán no había respondido ni a la llamada ni al mensaje que le había enviado en el que le apremiaba a mantener esta reunión "absolutamente necesaria".

El alcalde de Zaragoza en funciones recordó que invitó a Lambán a una reunión para hablar de las elecciones, pedirle la abstención e iniciar conversaciones con el resto de grupos parlamentarios fruto del resultado de las elecciones del 28M.

Y recordó que este lunes Lambán decidió no asistir a la reunión a la que Azcón le había emplazado "declarándose en una posición de rebeldía democrática que ha trasladado a otras instituciones de la comunidad autónoma en las que el PSOE sigue pasos de Lambán", en alusión al Ayuntamiento de Zaragoza. Ese mismo día, Lambán dijo que habría una reunión que no ha convocado, apuntó Azcón, hasta que minutos después recibió la confirmación para este jueves.

En la rueda de prensa y antes de tener la confirmación de Lambán, Azcón volvió a criticar la postura del presidente en funciones porque sigue siendo presidente en funciones y es "inexplicable e inédito que no haya llamado para iniciar el traspaso de poderes", por lo que le ha reclamado al líder socialista que "abandone esa rebeldía, deje de enrocarse y asuma el resultado de las elecciones del 28M".

Para Jorge Azcón es "absolutamente sorprendente" el análisis de Lambán tras la "derrota" del PSOE en las urnas al decir que "es injusto", lo que Azcón calificó de "un error de bulto porque el resultado siempre es justo cuando los votantes hablan y de forma tan mayoritaria y no puede ser que Lambán hable de injusticia".

"INCOHERENCIA"

De esta forma expresó sus dudas de que Javier Lambán siga en las Cortes de Aragón después de que haya deslizado la posibilidad de ser senador autonómico.

"Cuando Lambán dice que se va es evidente que huye de la política aragonesa y esto sorprende porque le recriminó a Pilar Alegría que saliera corriendo de la política municipal y, ahora él sale de la autonómica. Es otra muestra de su incoherencia. Ahora sigue los pasos de Alegría y tendrá que responder ante sus afiliados y votantes", dijo.

Azcón le afeó a Lambán que atribuyera el resultado de las elecciones a "las listas de Bildu, las fake news o a que se dijera que Lambán era lo mismo que Sánchez". En este sentido, afirmó: "Pienso si no es verdad que el PSOE pactó con Bildu y si no es verdad que es lo mismo que Sánchez".

Ha lanzado la pregunta retórica de "se imaginan algún dirigente internacional que atribuye a las fake news el haber perdido las elecciones" para considerar que Lambán "debería tener más altura y visión democrática y analizar con profundidad el por qué ha perdido".

A juicio de Azcón "no es lógico" que Lambán esté "más preocupado por los problemas internos del PSOE que de los problemas de los aragoneses y es lo que debería cambiar".

Mientras sigue más preocupado en problemas internos o en las "diferencias con Ferraz" por la confección de las listas a las elecciones generales, los problemas de Aragón siguen sin resolverse y, por ello es "urgente que la reunión se celebre lo más rápido posible", ha subrayado.

"ESTÁ DE HUIDA"

Reiteró la petición de diálogo a Lambán aunque el socialista lo haya calificado de "trampa", pero para Azcón "es la base del sistema democrático". "Haría bien en centrarse en dialogar y cumplir lo que filtró y que la ronda de contactos de quien ha ganado, el PP, pueda continuar con normalidad. Las prioridades de la democracia hacen que esa reunión sea absolutamente necesaria y Lambán deje de enrocarse políticamente y que la democracia siga su camino", sostuvo.

Al respecto, comentó que lo "lógico" es que la primera reunión sea con el PSOE y luego seguir con el resto de formaciones políticas: "Entiendo que Lambán está de huída y se quiera ir de la política aragonesa e ir al Senado pero todavía es presidente del Gobierno en funciones y debería respetar los usos democráticos. No quiero ni imaginar que por no asumir una derrota siga en un enrocamiento de rebeldía democrática".

Ante la hipótesis de que Javier Lambán no hubiera contestado nunca a la petición de del PP de dialogar, Azcón avisó de que sería un "problema serio" cómo entiende el PSOE la democracia y el resultado de las urnas: "Sería una anomalía democrática que no se ha producido en la democracia. Bastantes errores comete Lambán para cometer este, que le retratará de por vida después de decir que el resultado es injusto. Espero que el retrato no se convierta en caricatura y conteste a la propuesta del PP".

Recordó que la composición de la Mesa de las Cortes "nace" del diálogo, que por ahora no se ha producido y, por eso, reiteró a Lambán a que convoque una reunión para desatascar esta situación".

Azcón prefirió no avanzar quien presidirá las Cortes de Aragón porque "no se está evaluando todavía": "Tiene que venir fruto del diálogo y los deseos quizá pueden interferir en el resultado final, pero es evidente que el PP ha ganado y tendrá una posición nuclear en la Mesa de las Cortes".

OTRAS INSTITUCIONES

Lamentó, asimismo, la postura del PSOE en otras instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza donde los socialistas han rehusado reunirse con la candidata del PP, Natalia Chueca, al entender que solo tiene que reunirse con Vox partido al que "no quieren blanquear".

"Me preocupa que el PSOE solo quiera hablar de Vox. A mí me preocupan los problemas de los aragoneses. El PSOE trata de hablar solo de Vox y yo trato a Vox como al resto de formaciones políticas". "Si Lambán quiere hacer de portavoz de Vox que lo diga y no hable 'off the record' sino abiertamente a todos los aragoneses", dijo.

En cuanto a la Diputación de Teruel manifestó que hay que ser "respetuosos con las reuniones y tiempos". "Ahora toca hablar del PSOE y evaluar la situación y cuando haya encuentros con otras formaciones se sacarán conclusiones. Hasta entonces lo sensato y prudente es esperar", añadió.

LEYES

También se refirió a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las leyes que derogará si es presidente del Gobierno de España: "Hay unidad a la hora de pensar que conviene a los españoles y aragoneses y el discurso de Feijóo y el PP Aragón van en la misma línea y ratificamos las declaraciones del presidente nacional del PP".

Finalmente, sobre las listas de las tres circunscripciones aragonesas a las elecciones generales del 23 de julio se limitó a indicar que "hay tiempo y se comunicarán cuando estén".