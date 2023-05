Azcón: "La única posibilidad real de que el PSOE rompa con Bildu es votar al PP"

Natalia Chueca quiere seguir impulsando proyectos como la Ciudad Inteligente del Deporte o la próxima Romareda

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este domingo que "si hay votantes socialistas que creen que es indecente pactar con Bildu, la única posibilidad real de que el PSOE rompa con Bildu es que voten al PP".

Ha exigido al presidente de la Comunidad Autónoma y candidato del PSOE a la reelección, Javier Lambán, que "le enseñe la puerta de salida a Sánchez" y ha asegurado que el PP es "la alternativa" a los Gobiernos del PSOE.

Tras indicar que dos de los condenados por asesinato que están en las listas electorales de Bildu asesinaron a tres aragoneses, el también presidente del PP en Aragón ha dicho que quiere escuchar a Lambán reclamar a Sánchez el jueves próximo --en el mitin central del PSOE en Aragón-- que rompa con Bildu, tras lo que se ha preguntado "si alguien cree que Sánchez no va a aceptar los votos de Bildu para estar en La Moncloa" tras las próximas generales.

Azcón ha cerrado el mítin central del PP en Aragón, en el que también han intervenido el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijoó, y la candidata a la alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca.

"Nuestros agricultores y ganaderos está viviendo una sequía como no se recuerda en décadas", ha lamentado Azcón, quien ha preguntado si alguien ha oído "alguna solución" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, añadiendo que de los 1.400 millones de ayudas anunciados para toda España a Aragón llegarán 15, "una vergüenza", tras lo que ha considerado que "a un Gobierno no le podemos pedir que llueva, pero sí que sea justo con Aragón" y ha defendido la ejecución de todas las obras del Pacto del Agua para aseverar que "solo un partido no va a defender que se derriben presas, sino que embalsemos más agua".

El candidato a la Presidencia ha subrayado que mientras los Gobiernos de Castilla y León, Andalucía y Murcia están tomando medidas para luchar contra la sequía, en Aragón Lambán no ha hecho "absolutamente nada".

Se ha dirigido a los agricultores y ganaderos para afirmar que si "el conglomerado de izquierdas" que dirige Lambán continúa tras el 28M "va a ser imposible que se pongan de acuerdo en resolver sus problemas, en impulsar las obras hidráulicas". Ha puesto el ejemplo de la nieve.

Ha criticado a Lambán por anunciar la construcción de 16.000 viviendas, señalando que en ocho años solo ha construido 74, afirmando que "prometen porque saben que no van a gobernar". Ha dicho que el Gobierno de España ha aprobado la nueva Ley de Vivienda "con los votos de Bildu".

REAL ZARAGOZA

Además, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha aludido a la Operación Romareda, señalando que Lambán ha dicho que el Real Zaragoza es del PP, sobre lo que ha considerado que "quien solo ve conspiraciones y confabulaciones es que su tiempo se acaba", añadiendo que "Lambán está decrépito, lo sabe, y el 28M queremos decirle que no queremos un presidente que ataque permanentemente a su ciudad y al zaragocismo".

También ha apuntado que "la única operación política que ha sufrido el Real Zaragoza la montó el PSOE poniendo a Agapito de presidente" y que "lo segundo peor que le ha pasado al Real Zaragoza es Lambán porque todo lo que pueda hacer Lambán para boicotear al Zaragoza lo va a hacer".

Azcón ha manifestado que uno de sus objetivos es que Aragón deje de ser "un infierno fiscal" y a la vez mejorar los servicios públicos. Por último, ha recalcado que el CIS da por ganador al PP en Aragón.

CALIDAD DE VIDA

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía, Natalia Chueca ha resaltado que "Zaragoza es la segunda ciudad de España en calidad de vida" y "un referente europeo" en sostenibilidad y políticas sociales, recalcando que el Gobierno municipal del PP ha bajado impuestos y ha atraído inversiones. "El programa 'Volveremos' ha ayudado a que no se cierren más de 5.000 comercios".

"Tenemos una buena hoja de servicios y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha prometido Chueca, apostando por "seguir invirtiendo en todos los barrios e impulsando proyectos estratégicos como la Ciudad Inteligente del Deporte o la próxima Romareda".

Ha elogiado la gestión realizada por Jorge Azcón al frente del Ayuntamiento: "Has dado la vuelta a Zaragoza". También ha opinado que el 28M la ciudad se juega que el presidente de la Comunidad "quiera a Zaragoza o boicotee a Zaragoza" y que "es difícil votar al PSOE".

"Zaragoza crece porque la ciudad está bien gestionada, pero, también, porque los zaragozanos y las empresas están aprovechando las condiciones que el PP ha creado en estos últimos cuatro años", ha continuado.

La candidata del Partido Popular ha manifestado que "votar al Partido Socialista es votar a Pedro Sánchez, el presidente de un partido que está dispuesto a apoyarse sistemáticamente en un partido como Bildu para lograr gobiernos y aprobar leyes". Chueca ha destacado que el PSOE no se atreve a salir a la calle con Sánchez, tal y como ha hecho el PP hoy con Feijoo, porque "no quiere escuchar lo que tienen que decirle los ciudadanos".

En el mitin central de campaña, Chueca se ha preguntado cómo el PSOE insulta a un club de fútbol como el Real Zaragoza por hacerse cargo del proyecto de transformar La Romareda y realizar una inversión de 140 millones de euros en la ciudad.

Y, además, por qué la formación de izquierdas a nivel autonómico no nombra ni una sola vez el proyecto central de la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza. "No hay ni una sola mención al proyecto estrella de Ranera, no saben por dónde va a ir, cuánto va a costar o cómo se va a pagar".