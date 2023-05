Aznar avisa de que si Sánchez sigue en Moncloa habrá consultas en Cataluña y País Vasco avaladas por el TC actual

Cree que hablar de aborto y eutanasia como "autodeterminación" abre la puerta a una "mutación constitucional" para avalar consultas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado hoy que es "obvio" que "el final del camino", si Pedro Sánchez "sigue" en La Moncloa, serán las "consultas" en País Vasco y Cataluña, "avaladas, además, posiblemente, por el Tribunal Constitucional que tenemos en estos momentos".

Así se ha pronunciado el expresidente del Gobierno durante un coloquio con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, durante el que también ha aseverado que hablar del aborto y la eutanasia como "derechos" basados en la "autodeterminación" abre la puerta a una posible "mutación constitucional" y a la autorización de una consulta avalada por el TC, después de avalar la eutanasia y el aborto como derechos.

"¿Por qué no va a estar en un supuesto avalada una mutación constitucional el derecho de autodeterminación de otra cosa? Lo que quiero decir es que cuidado con esas argumentaciones, porque al final en la Constitución no cabe todo, ni se justifica todo y por eso hay que empezar diciendo 'España es una Nación de ciudadanos libres iguales, no es otra cosa porque lo que nos van a llevar es a otra cosa'", ha lanzado desde el centro cultural Pardo Bazán, en Colón.

Entiende que "no es tanto si se está de acuerdo con una ley de plazos en el aborto". "No, no. El tema es la justificación. Si usted justifica que el aborto está basado en la libre autodeterminación de la mujer, que es considerada como un derecho, yo digo, cuidado con esa interpretación. La eutanasia está basada, según el Tribunal Constitucional (TC), en la libre autodeterminación de quien decide hacer la eutanasia", ha explicado.

Por ello, al haber "dos autodeterminaciones convertidas en derechos supuestamente avalados por la Constitución, si una cosa está basada en la libre autodeterminación de la mujer y otra en la libre autodeterminación de las personas... ¿Cómo la Constitución va a negar una consulta?".

"Si está en el principio esencial de la libre determinación de los seres humanos, hacerse consultas. Bueno, para eso se tienen algunas mayorías en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y lo que querían hacer con algunas cosas, pues no han tardado mucho en hacerlo", ha advertido a renglón seguido.