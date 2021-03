Aznar conversa este martes con Casado en su 'Aula de Liderazgo' tras admitir que el PP no está en su "mejor momento"

El acto, al que asistirá Ayuso, se produce la víspera del 25 aniversario de la primera victoria del PP en las generales

El expresidente del Gobierno José María Aznar conversará este martes en su 'Aula de Liderazgo' con el líder del PP, Pablo Casado, un acto que se produce la víspera del 25 aniversario de la victoria del PP en las elecciones generales de 1996 que le llevaron por primera vez al Palacio de la Moncloa tras sus pactos con CiU y PNV.

Este reencuentro público entre ambos llega tras las declaraciones de Aznar admitiendo que el PP "no está en su mejor momento" ni en su "mejor hora", y que él dejó el espacio de centroderecha unido. "Lo que ha pasado después, pregúnteselo usted a los que vinieron después", afirmó el expresidente este domingo en una entrevista en La Sexta.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha respondido este lunes a esas declaraciones de Aznar asegurando que Casado trabaja en "reunificar" el centroderecha, así como en forjar una alternativa a un Gobierno "mentiroso" e "ineficaz" como el que, a su juicio, preside el socialista Pedro Sánchez.

PRIMERA FOTO TRAS EL ANUNCIO DE CASADO DE DEJAR GÉNOVA

Se trata de la primera vez que aparecen juntos Casado y Aznar después de que el PP haya centrado buena parte del foco informativo el mes de febrero a raíz del inicio del juicio sobre la presunta 'caja B' del partido y sobre si destinó ese dinero negro a pagar la reforma de su sede nacional en la calle Génova de Madrid.

Para romper con ese pasado, Casado anunció hace dos semanas que abandonarán la histórica sede nacional del PP situada en la calle Génova 13 y confirmó que no volverán a hablar del extesorero Luis Bárcenas porque "no se lo pueden permitir más con el calendario judicial que se avecina". De hecho, el PP achacó al "juego sucio" con Bárcenas su batacazo electoral en las catalanas del 14 de febrero, donde solo logró tres escaños --el peor resultado de su historia-- y sufrió el 'sorpasso' de Vox.

Aznar, que reiteró este fin de semana que "jamás" ha recibido un sobresueldo, se ha desvinculado de esa presunta caja B del partido que se enjuicia recalcando que no conocía "semejantes cosas" sobre corrupción y que, de saberlo, "lo hubiese evitado". Además, minimizó la decisión de cambiar de sede para romper con el pasado. "Si se quiere cambiar de casa, pues se cambia", afirmó.

LOS CONSEJOS QUE AZNAR DIO HACE UN AÑO A CASADO

En enero del año pasado, en el mismo foro, Aznar alertó delante de Pablo Casado del peligro de la "fragmentación" que vive España, en especial el centro-derecha, y del "auge de los nacionalismos y los populismos" que, según dijo, ha llevado a una "polarización" de la vida política.

El expresidente llamó entonces a la unión del centroderecha porque "la fragmentación" les "condena a la derrota". Eso sí, reconoció que Casado ha heredado una situación "más complicada" porque en su momento se pudo hacer la "gran operación de refundación" y entregar una "sola fuerza de centro-derecha" a su sucesor. "Pablo ha recibido un mundo fragmentado y eso es muy complicado", apostilló.

En ese acto, Aznar aconsejó a Casado como actuar frente a Vox y a Pedro Sánchez, parafraseando al ex primer ministro de Israel Ben-Gurión, quién en el año 1940 tuvo que tomar una decisión estratégica determinante para el futuro de Israel relativa a su relación con los británicos y con Hitler. "Pablo tiene que confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el Gobierno no existiera", proclamó.

Casado, que apostó por la plataforma 'España Suma' para unir el centroderecha ante las generales de 2019, ha cambiado de estrategia y rechaza agrupar en torno a las siglas. A su entender, el reto del PP es unir a los votantes de Cs y Vox en torno al proyecto "moderado" y "centrado" que representa su partido. Éste es el mensaje que repitió este mismo miércoles en el Congreso, reafirmándose así en el camino de ruptura con Vox que visualizó en octubre en la moción de censura presentada por Santiago Abascal.

TAMBIÉN PARTICIPARÁ PIZARRO EN ESTAS JORNADAS

'España, Constitución y libertad. 1996-2004, un análisis' es el título de las dos sesiones que celebrará el Aula de Liderazgo IADG-UFV durante dos jornadas, el 2 y el 9 de marzo, coincidiendo con el 25 aniversario de las elecciones de 1996 que presentaron la primera victoria del Partido Popular.

Este martes 2 de marzo, Aznar conversará con Casado, el vicepresidente de FAES y exdiputado del PP, Manuel Pizarro, la académica de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y notaria, Isabel Estapé, y el catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Álvarez Tardío.

El acto estará moderado por el periodista Ignacio Camacho. Además, ha anunciado su presencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según han informado a Europa Press fuentes de la organización.

En la segunda sesión, el 9 de marzo, Aznar mantendrá un encuentro con los periodistas Maite Rico, Jorge Bustos, Manuel Marín y Carlos Sánchez, que será conducido por la también periodista y coordinadora del máster en Periodismo de la UFV, Angie Rigueiro.