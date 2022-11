Aznar cree que España atraviesa una "crisis constitucional" y avisa de que puede desembocar en un proceso constituyente

Dice que si el "golpe de Estado" en Cataluña "sale gratis, se repetirá" y no le sorprende que Sánchez se presente como "consumado exhumador"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido que España atraviesa una "crisis constitucional" y cree que puede "desembocar en un proceso constituyente. "Eso, si no se corrige, son las palabras mayores del fin de historia que comienza en la Transición española", ha aseverado.

Y ha señalado que cuestionar la Transición a la democracia es un error político "de primera magnitud" porque el que la ataca, cuestiona la legitimidad del sistema en el que ejerce de representante.

Asimismo, ha denunciado el "creciente" intervencionismo del Estado, el actual sistema de pensiones, que no ve "viable", o la ausencia de una política de familias para hacer frente al envejecimiento de la población.

CATALUÑA VIVE EN UN "BUCLE MELANCÓLICO"

Preguntado por Cataluña, Aznar ha considerado que lo que hay es un problema entre catalanes, sobre la base de que allí se vive una "especie de bucle melancólico del que nunca se sale y se tiene que salir": "Porque solamente conduce al fracaso y a la frustración", ya que "consiste en querer ser lo que no se ha sido y no tiene solución porque no lo vas a ser", en alusión a la independencia.

En su opinión, si se da un "golpe de Estado" y sale mal, el resto de españoles no tienen por qué pagar "su error". "Si sale gratis, se repetirán las acciones", ha advertido.

Ha precisado que en Cataluña hay un problema de no respeto a la ley, que no se puede "saltar a la torera". "No se puede no respetar las sentencias del Tribunal Constitucional o el Estado de Derecho. Cuando un país recibe un golpe de Estado y eso sale gratis, eso vuelve a pasar. Que lo tengamos bien presente", ha rematado su advertencia.

PEDRO SÁNCHEZ, CONSUMADO EXHUMADOR

Además, ha afirmado este miércoles que en España hay una "escasez de liderazgo responsable" porque no se comparten objetivos comunes y ha asegurado --aunque sin citar expresamente al hoy jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez-- que no le sorprende que se presente como un "consumado exhumador", tras decir Sánchez esta semana que pasará a la historia por haber sacado los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

"Si le decimos a nuestros líderes que queremos entretenimiento, luego no podemos sorprendernos si se comportan como animadores o, en tiempos modernos, como 'followers', 'influencers' o incluso como consumados exhumadores", ha asegurado el expresidente del Gobierno en la inauguración de un curso de liderazgo público de la CEOE.

Aznar ha sostenido que los liderazgos "muy fuertes hoy no abundan", entre otras cosas porque los intentos de asumir los auténticos retos a los que se enfrenta el país "se ven obstruidos por una combinación de cinismo burdo y partidismo estrecho", y dado que cada apelación a la unidad se topa "con un muro de ingratitud".

Previamente había criticado --y de nuevo sin mencionar a nadie en concreto-- que en la política actual "hay un ejército bastante nutrido que se dedica a hacer cosas perfectamente mejorables".

"Nos enfrentamos a un vacío de virtudes cívicas y a una escasez de liderazgo responsable" en medio de un "estruendo democrático", ha proclamado Aznar, para quien la grandeza de un político está ligada a la moderación, que a su juicio es la más difícil de las virtudes, ya que marca la diferencia "entre los estadistas y los profetas".

En este sentido, el expresidente ha apuntado que la sociedad debería "aprender a tomarse en serio gracias al liderazgo de estadistas que empiecen por tomarse en serio a ellos mismos".

Aznar ha expuesto que la moderación es más difícil en contextos democráticos, porque en una democracia hay que contener no solo la acción de las élites, sino también "las pasiones del público". El líder tiene que pensar primero en el bien común y apartarse "siempre" un poco de la corriente principal de su época, algo que "con la multitud tuitera es más difícil que nunca", ha añadido.

Quien fuera inquilino del Palacio de la Moncloa entre los años 1996 y 2004 ha recomendado que un líder político tiene que dedicar tiempo al análisis y la reflexión, enfocando su trabajo a diseñar "objetivos comunes" y no tanto a "la destrucción del adversario".

"Gobernar es asumir responsabilidad en primera persona, no endosársela a terceros, que es una de las modas de los tiempos que vivimos", ha resumido Aznar al decir que un gobierno en situaciones de emergencia como la vivida en los últimos años con la pandemia de coronavirus lo que tiene que hacer "no es comunicar sino gobernar".

DE CRISIS CONSTITUCIONAL A PROCESO CONSTITUYENTE

Sin salir del contexto de la pandemia, el expresidente 'popular' ha dicho que fue un caldo de cultivo para "sustituir el consenso por el mandato" y para que partidos radicales buscasen instaurar "una provisionalidad de la que en muchos casos ya no se regresa".

Aznar ha indicado que esa situación se ha dado en España durante la pandemia con el Gobierno por la presencia de un "partido populista" como Podemos. "Hemos asistido al aprovechamiento de situaciones excepcionales para lanzar un discurso típico del populismo que normaliza situaciones anunciadas como transitorias, por ejemplo la expansión del sector público", ha denunciado.