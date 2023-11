Aznar dice que Sánchez es "un peligro para la democracia" y llama a actuar tras "cruzarse todas las líneas rojas"

Recalca que no cabe la "inhibición" ante esta "crisis constitucional sin precedentes", en la que se siente "muy representado por Feijóo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este jueves de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional" y ha llamado a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", ha declarado Aznar delante del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante la inauguración en Madrid de la XXI edición del Máster Oficial en Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria.

Aznar ha indicado que en España "se han cruzado todas las líneas rojas" y están en "territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave". A su entender, con la Ley de Amnistía y las negociaciones que se están llevando a cabo con los independentistas se pretende un "cambio del régimen constitucional en España".

"LA INHIBICIÓN NO TIENE HUECO" ANTE LO QUE ESTÁ PASANDO

El expresidente del Gobierno ha afirmado que quién pone la Constitución al servicio de quien quiere romperla "es un riesgo para la democracia española". "Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española, y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper", ha abundado.

Aznar ha recalcado que "la inhibición no tiene hueco" ante lo que está pasando y, por lo tanto, el que pueda aportar, que aporte, y el que pueda moverse, que se mueva, "cada uno en su responsabilidad" y ha dejado claro que él no lo hará ni se callará. "Yo, personalmente, me considero en esta situación de crisis muy bien representado por Alberto Núñez Feijóo", ha manifestado, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes.

En la renta final de las negociaciones del PSOE con los independentistas para registrar la Ley de Amnistía, el expresidente ha asegurado que hay que decir las cosas "con claridad" porque "si la casa se está quemando", no van a andar "con muchos matices" sino a "intentar que la casa no se queme".

Dicho esto, ha rechazado de plano que la amnistía pueda ser constitucional y ha recordado que "los constituyentes excluyeron expresamente la amnistía" de la Carta Magna. Así, ha indicado que se dejó fuera la amnistía porque en España, que "es una democracia", no hay "presos políticos" ni hay cabida para "indultos generales". "Si no existe la posibilidad de los indultos generales, tampoco existe la posibilidad de la amnistía", ha apostillado.

RECUERDA LO QUE DIJO EL TRIBUNAL EUROPEO DE ESTRASBURGO CON ETA

Aznar ha subrayado que la amnistía, como saben los estudiantes de Derecho, "no solamente borra la pena" sino que "elimina el delito". "Es como decir, oiga, el golpe del octubre del 17 no existió", ha advertido, para añadir que entonces los independentistas "hicieron lo que tenían que hacer" porque estaban "oprimidos" por España, "que además de robarles, les "oprime" y por eso "hacen un golpe legítimo", ha añadido con ironía.

Por lo tanto, todos aquellos que se oponen "a ese golpe", desde el Rey, a jueces, fiscales y toda la sociedad "son los culpables". "¿Y eso cómo se llama políticamente? Eso se llama liquidar la Constitución de España. Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", ha indicado.

Aznar ha recordado que en la lucha contra el terrorismo, el Tribunal Europeo de Estrasburgo "sentenció muy claramente a favor del Gobierno de España cuando tuvo que hacerlo", y dejó claro que "no se distinguen los fines de los medios", dado que "ejercer el terror no es un fin, es un medio". "El fin que se pretende con el terror es tan condenable como el medio que se utiliza", ha agregado.

El expresidente ha recuperado esa doctrina del Tribunal Europeo de Estrasburgo para la amnistía porque "la amnistía elimina el delito" y ahora es un "prófugo de la Justicia" como Puigdemont el que "facilita la investidura" de Sánchez, que es "un riesgo para la democracia".

Aznar ha asegurado que Sánchez "está haciendo lo que quiere hacer" y ha añadido que esto "empieza con el pacto del Tinell en 2003", un acuerdo para "excluir al centro derecha". A su entender, "eso existe y está en vigor".

DICE QUE EL PSOE YA NO ES UN "PILAR CONSTITUCIONAL"

Según el expresidente del Gobierno, el PSOE que dirige Sánchez "ya no es un pilar constitucional" y el único partido que "no se ha movido de su compromiso constitucional es el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo".

Tras asegurar que el "deterioro institucional está siendo muy grande", ha señalado que antes de asistir a la jura de Princesa Leonor venía de Argentina y "un argentino simpático" le dijo que antes los "locos" eran los argentinos. "Pero ahora también os habéis vuelto locos vosotros", ha exclamado, provocando las risas del auditorio.

Aznar ha hecho hincapié en que "no cabe la inhibición", recordando las declaraciones de Winston Churchill para ganar la Segunda Guerra Mundial. "Todo menos inhibirse, uno puede hacer muchas cosas, y todo menos rendirse, y todo menos caer en desánimo", ha abundado el expresidente, para añadir que cada uno debe pensar qué puede hacer por el país.

A su juicio, cuando se apele al "genio español", ese "genio español existe". "Y cuando se apele a los españoles que no están dispuestos ni a rendirse ni a humillarse, ni a dejarse derrotar, ni a dejarse vencer, ni a perder su convivencia, quienes estén dispuestos a perder su futuro, esos españoles hablarán y esos españoles actuarán. Yo estoy convencido de que eso será", ha advertido.

LA JURA DE LA PRINCESA LEONOR

Asimismo, Aznar ha asegurado que el acto de jura de la Constitución de la Princesa Leonor fue un acto "muy reconfortante" porque representaba "la solidez, la tranquilidad y la seriedad de la sociedad española" frente a "lo que es la frivolidad, el aventurarismo y la falta de talla moral". "Monarquía es Constitución", ha proclamado, para subrayar que Felipe VI cumple "ejemplarmente sus funciones constitucionales".

El expresidente ha señalado que la jura de la Princesa heredera de la Corona es "un síntoma de estabilidad y de continuidad" de la monarquía y de "compromiso constitucional". Dicho esto, ha criticado las ausencias de los socios de Pedro Sánchez en acto y ha recordado que tampoco fueron a las consultas abiertas por el Rey para la investidura.

Aznar ha criticado además que BNG, ERC y Bildu se permitan el "lujo" de publicar un comunicado conjunto "insultando a la monarquía, insultando a la Constitución e insultando a la mayoría de los españoles", algo que, en su opinión, "denota evidentemente el nivel de la crisis" en la que está España. "Y denota efectivamente la calaña moral en la que están instalados algunos dirigentes políticos en España", ha agregado.

Finalmente, Aznar --que es presidente del Instituto Atlántico de Gobierno-- ha dado las gracias a Feijóo por asistir a la inauguración de este máster en la aula Magna de la Universidad Francisco de Vitoria. "Y quiero desearle con total confianza mucha suerte y mucho éxito porque al final, los grandes liderazgos nacen en las ocasiones difíciles", ha afirmado.