Aznar ante el tribunal de la caja 'b': "Jamás he recibido ningún sobresueldo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este miércoles en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b', que no ha recibido "nunca" ningún complemento a su sueldo, y que siempre ha cobrado todo por medio de transferencias bancarias declarando por ello ante la Hacienda pública. "Jamás he recibido ningún sobresueldo", ha señalado de forma taxativa.

"No he conocido ninguna contabilidad b o paralela en el Partido Popular, solo la oficial que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas", ha explicado a preguntas de la acusación popular en la que es su primera declaración en sede judicial por la caja 'b' del partido.

También ha negado que recibiera ningún sobresueldo siendo ya presidente del Gobierno, ante lo que el abogado de la acusación le ha recordado que en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por la financiación ilegal del PP sí que reconoció percepciones por asuntos anteriores a su mandato como jefe del Gobierno.

Aznar, entonces, ha matizado que si bien no recibió sobresueldos, sí le pagaron desde el PP "la liquidación que correspondía" por el trabajo realizado en el partido. "Cualquier persona con un mínimo interés en temas fiscales lo sabe", ha respondido al letrado, recordando además que incluso declaró voluntariamente hasta la utilización del Palacio de la Moncloa como retribución en especie.

Preguntado sobre la declaración de este martes del ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo quien dijo que Aznar era conocedor de varios de los pagos que aparecen en los denominados 'papeles de Bárcenas' y que recibió desde 1991 el que fuera secretario general del PP navarro, Calixto Ayesa, como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC en 1982, el expresidente ha recalcado que no ha dado autorización a nadie "para compensar económicamente a nadie".

"Otra cosa es que Jaime Ignacio del Burgo, que es inteligente y capaz (...), puede tener memoria de una reunión de la que yo no tengo. Pero en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie, ha incidido.

Tras esto, el abogado de Adade ha sacado a relucir la sentencia de la 'época I' de Gürtel, y le ha indicado que se confirmaba que existía una caja 'b' en el PP, pero Aznar ha sido tajante al responder que él no ha conocido contabilidad 'b', "no he conocido más que la contabilidad oficial del PP". "No la conocía en ese momento y desconozco lo que me pregunta", ha señalado.

El presidente de la Sala entonces ha decidido cortar esa línea que seguía el interrogatorio del abogado al entender que no podía preguntarle por una sentencia sino sobre los hechos que percibió. Tras esto, ha negado también conocer si se realizaron entregas de dinero negro a Del Burgo, al exdiputado Eugenio Nasarre o al senador Pío García Escudero.