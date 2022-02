Aznar ve imposible la independencia de Cataluña y le pide dejar "el terreno de lo irrealizable"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este miércoles que la independencia de Cataluña es imposible y ha pedido que la política catalana abandone "el terreno de lo imposible y de lo irrealizable".

"No hay autogobierno para Cataluña posible sin España, no hay Europa posible sin España, no es posible ni será posible la independencia en Cataluña además no es deseable", ha afirmado durante un almuerzo coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona en el ciclo 'Agendas cruzadas Madrid-Barcelona'.

Aznar ha defendido que a la política catalana le ha ido bien cuando se ha movido en lo posible, pero mal "cuando Cataluña se ha movido en el terreno de lo imposible e irrealizable".