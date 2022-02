Aznar ve imposible la independencia de Cataluña y pide dejar "el terreno de lo irrealizable"

"Por favor salgan de ese bucle melancólico. No les conduce a nada más que a la parálisis", ha reclamado en Barcelona

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este miércoles que la independencia de Cataluña es imposible y ha pedido que la política catalana abandone "el terreno de lo imposible y de lo irrealizable".

"No hay autogobierno para Cataluña posible sin España, no hay Europa posible sin España, no es posible ni será posible la independencia en Cataluña y además no es deseable", ha afirmado durante un almuerzo coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona en el ciclo 'Agendas cruzadas Madrid-Barcelona'.

Aznar ha defendido que a la política catalana le ha ido bien cuando se ha movido en lo posible, pero mal "cuando Cataluña se ha movido en el terreno de lo imposible e irrealizable".

El expresidente ha hecho un llamamiento a Cataluña a "salir del bucle melancólico" porque seguir reivindicando la independencia es alimentar la frustración de la ciudadanía y es absurdo, ha dicho textualmente.

Para él, el 1-O no fue una "jornada gloriosa para el secesionismo catalán, sino una jornada lamentable para el interés y presitigio de Cataluña, y el interés y prestigio de España", y que si hubo condenados por estos hechos fue porque no cumplieron con las leyes, ha añadido.

Aznar ha defendido que Cataluña tiene futuro por delante: "Por favor, salgan de ese bucle melancólico. No les conduce a nada más que a la parálisis. Esta tierra tiene una capacidad inmensa de salir de ahí. De hecho, ya salió antes. ¿Por qué no lo va a volver a hacer? Es lo deseable".

CASTELLANO Y CATALÁN

Por otro lado, ha reivindicado tener objetivos comunes en vez de "una sociedad dividida o confrontada, o una parte que quiere silenciar a la otra", y se ha referido a la sentencia que fija un 25% de castellano en las aulas catalanas.

Ha exigido que se cumplan las leyes y las sentencias, para garantizar la convivencia: "No estamos discutiendo sobre cómo se protege el catalán. Estamos discutiendo si se quiere exterminar al castellano. La ley no es el problema; es parte de la solución".

"Si no está de acuerdo, lo respeto; lo que no voy a respetar es que usted pegue una patada en la mesa y se quiera llevar todo por delante incumpliendo. Que no se haga de la política un arma de exclusión y de exterminio", ha dicho en referencia al cumplimiento de esta sentencia por parte de la Generalitat.