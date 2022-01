Azpeitia (Guipúzcoa) suspende tamborrada infantil que se celebrará cuando "condiciones de salud y medidas lo permitan"

SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Azpeitia ha anunciado la suspensión de la tamborrada infantil del Día de San Sebastián, el 20 de enero, en esta localidad guipuzcoana, que se celebrará "cuando las condiciones de salud y las medidas lo permitan".

Representantes de Azpeitiko Ikastola Ikaberri, Iraurgi Ikastetxea, Karmelo Etxegarai ikastola, Itsasiko, Escuela de Música Juan Antxieta, asociaciones de padres y el Ayuntamiento de Azpeitia se reunieron este pasado viernes por la tarde para hablar sobre la tamborrada infantil del Día de San Sebastián y tomar una decisión.

El Consistorio ha indicado que dada la "preocupante" situación sanitaria de la localidad "con tasa de incidencia es de 8.600 por 100.000 habitantes, y 1.309 nuevos positivos en Covid-19 en 14 días", se ha adoptado la decisión de suspender la tamborrada infantil.

En este sentido, han destacado que los sanitarios también trasladaron al Ayuntamiento "que la situación era grave" y que "respetar las medidas es fundamental para revertir la situación".

El Ayuntamiento ha recordado que "al menos dos mil personas" participan en esta tamborrada infantil, de ellas entre 600 y 650 niños, y al menos dos padres o espectadores por niño están en la calle como parte de la fiesta.

A ello ha añadido que la tamborrada "no se puede entender sin que los niños y el público los aplaudan y animen" y hay que tener en cuenta que se supera el número máximo de personas que se pueden reunir al aire libre en estos momentos, fijado en 800 por el LABI el pasado 18 de diciembre.

Asimismo, ha indicado que desde la semana que viene "los niños de las escuelas preescolares deberán trabajar en grupo" y no se mezclarán entre clase y niveles, por lo que "es imposible hacer el mismo ensayo" entre todos los tambores.

El Ayuntamiento ha explicado que "se han debatido diferentes opiniones, alternativas y aportes" y tomar esta decisión "no ha sido fácil, porque la situación en sí no lo es". "La tamborrada ha sido y es el deseo de todos, pero dadas las condiciones de salud y las medidas vigentes, no habrá tamborrada infantil el día de San Sebastián", ha reiterado.

Sin embargo, para que todos los niños tengan la oportunidad de salir en Azpeitia, los agentes y el Ayuntamiento se han comprometido a hacerlo "cuando la situación y las medidas lo permitan".