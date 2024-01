Bad Gyal: Su conexión con la Reina Letizia, su mayor fobia y el vicio que ha dejado atrás

MADRID, 26 (CHANCE)

Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, se ha convertido en una de las artistas latinas más populares del momento. Triunfando dentro y fuera de nuestras fronteras con sus temas de reggeaton, su larguísima melena rubia y sus sensuales movimientos, la catalana lanza su nuevo disco, 'La Joia'.

Y para promocionar el que promete convertirse en un éxito de ventas sin precedentes, este jueves ha visitado por primera vez 'El Hormiguero' y ha revelado detalles hasta ahora desconocidos sobre ella. Por ejemplo, que tiene fobia a las cucarachas y que ha dejado uno de sus mayores vicios, los porros.

"Estuve un mes sin fumar nada y me ha servido para dejar una dependencia o algo que te condicione. Me gusta cumplir con todos mis compromisos y estar lúcida al 100%. Ahora, en ocasiones muy puntuales, cuando me apetece y estoy en el estudio* pero no es para nada como era antes" ha explicado.

Sin embargo, no ha hablado con Pablo Motos sobre su comentadísima conexión con la Reina Letizia. Fue en septiembre de 2023 cuando Bad Gyal recibió el Premio Talento Joven Internacional del periódico La Vanguardia de manos de los Reyes. Y, para sorpresa de todos, al subir al escenario para recoger el galardón, saludó primero a la monarca que a don Felipe.

Un error de protocolo que la artista confesaba que se debía a que minutos antes había estado charlando con la Reina: "Me entendí con ella. Tuve una conversación como más natural, más personal, de mujer a mujer. Hablamos de moda, de música, y había una energía entre nosotroas como de que ya nos conocíamos un poco. Conecté con ella y por eso me salió saludarla primero" comentaba poco después en una entrevista.

Una química con doña Letizia que ha recordado tras su visita a 'El hormiguero', asegurando que le trató "super bien" y no sintió "ninguna presión" en ningún momento. "Fue muy amable, súper cercana, me sentí en una charla normal" ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press.

Sin embargo, y como confiesa no cree que su Majestad sea fan de sus canciones. "Yo creo que más bien las hijas quizás -la Princesa Leonor y la Infanta Sofía- pero no me dijeron nada. Me cayó súper bien" ha repetido con una sonrisa.

Además, Bad Gyal también se ha pronunciado sobre su 'encontronazo' en un escenario con Rauw Alejandro cuando se negó a perrear con él y, aunque se especuló con que le había molestado la actitud del ex de Rosalía, deja claro que "para nada". "Está todo bien, todo perfecto" ha zanjado.

¿Tiene novio una de las cantantes más deseadas del momento? Como confiesa, "estoy solterísima, soltera y entera".